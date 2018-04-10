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الرئيسية | رياضة | يوسف العربي يحتفظ بلقب هداف الدوري القطري

يوسف العربي يحتفظ بلقب هداف الدوري القطري

يوسف العربي يحتفظ بلقب هداف الدوري القطري
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 07:10

أحرز النجم المغربي يوسف العربي، لاعب فريق "الدحيل" لقب هداف الدوري القطري للموسم الثاني على التوالي، متصدرا القائمة برصيد 26 هدفا، متقدما على منافسه اللاعب التونسي يوسف المساكني، زميله في الفريق، الذي سجل 25 هدفا.

وكان يوسف العربي قد حصل على لقب هداف الموسم الماضي 2016/ 2017 بتسجيله 24 هدفا، متبوعا بنجم "السد)"بغداد بونجاح برصيد 23 هدفا.

وفي ترتيب بقية الهدافين جاء المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق "الريان" في المركز الثالث برصيد "17 هدفا"، وبغداد بونجاح في المركز الرابع بـ16 هدفا.

القطري الجنسية من أصل برازيلي رودريغو تباتا، نجم "الريان"، احتل المركز الخامس بـ15 هدفا، وشغل المغربي رشيد تيبركين، مهاجم "الخريطيات"، المركز السادس برصيد 13 هدفا.

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