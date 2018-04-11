مريانة يرغب في الرحيل عن الكوكب المراكشي ‎

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

عمقت الهزيمة العاشرة خلال بطولة هذا الموسم التي مني بها فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي أمام مضيفه الفتح الرباطي، برسم الجولة 24، من هوة الخلاف بين الإطار الوطني يوسف مريانة وإدارة "فارس النخيل"، ما دفع مريانة لاختيار الرحيل قبل 6 جولات على نهاية بطولة سابع مواسم الاحتراف.

وأكد يوسف مريانة، مدرب الكوكب المراكشي، في اتصال مع "هسبورت" أنه طلب إعفائه من مهامه التقنية والبحث عن مدرب جديد يقود السفينة التقنية في الجولات المتبقية من بطولة الموسم الكروي الجاري، حيث لم يعد ممكنا مواصلته على رأس الطاقم التقني للكوكب.

ونفى مدرب الكوكب أن يكون اختياره هذا راجع لعدم قدرته على قيادة "فارس البوغاز" لضمان البقاء ضمن أندية وبطولة "الصفوة" بالنظر إلى الوضع الذي بات يعيشه ممثل عاصمة النخيل من كل الجوانب، موضحا بكون الدافع لاتخاذ هذا القرار هو إيمانه بضرورة إجراء تغيير لعله يكون في صالح نتائج الفريق.

وقال يوسف مريانة، إنه أخبر مسؤولي الكوكب برغبته في الرحيل وهو الآن ينتظر ردهم في الموضوع، حيث أشرف على الحصة التدريبية الأولى لرفاق خالد السقاط، هذا الأسبوع فقط لتجنب ترك الفراغ على مستوى الإدارة التقنية في انتظار ما ستقرره إدارة الفريق.

ونفى من جانبه برادة سلوان، الناطق الرسمي باسم الفريق المراكشي في اتصال مع الصحيفة، كل ما أكده يوسف مريانة، إذ أجزم أنه إلى غاية، مساء أمس الاثنين، لم يتوصلوا من المدرب المذكور بأي طلب رسمي يؤكد من خلاله رغبته في الرحيل وإنهاء مهامه التقنية على رأس الفريق المراكشي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الفريق المراكشي، أنه شخصيا ومعه الرئيس محسن مربوح، لم يتوصلون بعد بأي شيء رسمي من يوسف مريانة، يفيد طلبه إعفائه من مهامه، مبرزا أنه في حالة حدوث ذلك بشكل رسمي، سيتم التداول في الموضوع واتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا.

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