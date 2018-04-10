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الرئيسية | رياضة | رشيد المرابطي يكسب ثالث مراحل ماراطون الرمال

رشيد المرابطي يكسب ثالث مراحل ماراطون الرمال

رشيد المرابطي يكسب ثالث مراحل ماراطون الرمال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 18:01

تمكن رشيد المرابطي من كسب المرحلة الثالثة من الدورة الثالثة والثلاثين لماراطون الرمال، حيث قطع مسافة 31 كيلومترا و600 متر في ساعتين و36 دقيقة و20 ثانية، متبوعا بأخيه محمد المرابطي الذي قطع المسافة في ساعتين و37 دقيقة و32 ثانية، فيما عاد الصف الثالث للمتسابق عبد القادر مواعزيز بساعتين و40 دقيقة و43 ثانية.

وعن الترتيب العام للمتسابقين الذكور، يحتل المتسابق المغربي رشيد المرابطي الرتبة الأولى متقدما على أخيه محمد بـ11 دقيقة، وبحوالي 17 دقيقة عن صاحب المركز الثالث عبد القادر مواعزيز، في انتظار إجراء المرحلة الرابعة البالغة مسافتها 86.2 كيلومترا.

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