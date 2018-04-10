إقصاء "لبؤات الأطلس" من تصفيات كأس إفريقيا

هسبريس ـ و.م.ع

تم إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية من الدور الأول لتصفيات كأس إفريقيا، "كان 2018"، إثر تعادله السلبي أمام منتخب كوت ديفوار، في مباراة الإياب التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب ملعب "فيليكس هوفويت-بواني" في أبيدجان.

وأخفقت "لبؤات الأطلس" في إحراز بطاقة العبور الثاني للدور الثاني من هذه التصفيات، بسبب تحقيق المنتخب الإيفواري نتيجة التعادل (1-1) مع النخبة الوطنية برسم مباراة الذهاب التي أجريت في الرباط.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الإيفواري قد تأهل للدور الثاني من تصفيات هذه الكأس التي ستقام، ما بين 17 نونبر وفاتح دجنبر المقبلين، في غانا.