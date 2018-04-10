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الرئيسية | رياضة | روما تقصي البارصا من عصبة الأبطال الأوروبية

روما تقصي البارصا من عصبة الأبطال الأوروبية

روما تقصي البارصا من عصبة الأبطال الأوروبية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:35

وقع نادي برشلونة في فخ نادي روما، وأقصي من دور ربع نهاية عصبة الأبطال الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية، بعد خسارة الفريق الكتلوني بثلاثية نظيفة.

ووقع أهداف "الذئاب" جديكو في الدقيقة 6 ودي روسي من ضربة جزاء في الدقيقة 58، ثم كوستاس مانولاس عند الدقيقة 82 من عمر التباري.

"البارصا" كانت قد تفوقت في مباراة الذهاب، على أرضية "كامب نو" قبل أسبوع، بنتيجة عريضة وصلت 4-1، لكن لاعبي برشلونة خسروا هذا التقدم إيابا، ليتم إقصاؤهم من التنافس على اللقب القاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - massin الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:45
فشلونة فريق محظوظ فقط لولا ميسي لكان في خبر كان !! مبروك لذئاب روما لعبو بغرينتا و حماسة كبيرة
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67
2 - parisien الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:45
Grandi grandi grandi Roma bravo bravo Roma
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37
3 - meme الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:46
ويلي ويلي علئ شوها اوا اسي ميسي طايحة عليك الكرش فيك لا دياري هيهيهي
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31
4 - ابراهيم الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:47
هنيئا لفريق الإيطالي AC ROMA وفرحة كبرى للمنتخب المغربي في مونديال روسيا أن شاء الله
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32
5 - Yoz الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:47
بصحتهم... حينما يكون ميسي دون مستواه البارصا تعاني و اليوم لم تعاني فقط بل أُقصِيت.....سأشجع لفربول...هههه
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42
6 - رشيد باريس الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:47
إلى مزبلة التاريخ روما كانت تستحق المرور ولَم تلعب على الصدفة أما البارصا ولاعبيها كانوا أكثر غرورا لكن هذه المرة أكلتهم ذئاب روما وكانت المباراة من أحسن مباريات الشمبيون ليغ إلى حد الساعة ...
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38
7 - سامية الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:48
ما عندنا زهر دووووووماج
حظ أوفر العام المقبل ان شاء الله
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-63
8 - amazigh الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:48
bien Joués les Rome je déteste le Barça surtout messi et souares bien fais pour leurs gueule
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26
9 - bardr barcelona الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:49
صدعو لينا راسنا هاد الكتلان البارصة البارصة أوروبا عامرة بالفرق لي تستاهل Champions liga مبروك روما والعقبا لليوفي غدا
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36
10 - ريالي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:51
لي كايداعي القوة تيموت بالضعف اليس كذلك اقول هذا لجمهور البارصا من المغاربة الذين لا يكفون عن سب من ينافس فريقهم اما جمهور اسبانيا فهو فوق هذا المستوى بكثير
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29
11 - Torino الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:51
هنيئا لروما بهذا الفوز (برشلونة في فرصة قادمة) بالأمس لك واليوم عليك
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21
12 - anas الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:52
ثلاتية تاريخية لذئاب روما سيدكرها التاريخ وسترجع للكرة الإيطالية هيبتها،بفضل الجرينتا و العزيمة التي ضهرت بها ... أما برشلونة اليوم كان ضعيفا خصوصا من ناحية التنائيات و وسط بطيئ،سواريز كان تائها وأخيرا المدرب الدي تأخر في إجراء التغييرات...
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18
13 - Rachid nederland الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:52
يتكلمون عن مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي او النهائي هههههههه.حريرتكم حريرة مع روما عاد تلعبو مع سيادكم .
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22
14 - النورس الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:53
فعلها الذئاب. ...البارسا كانت تحتاج حكم ألماني هههه كما حدث مع باريس . الواقعية الإيطالية. لينو باكو أسعد انسان الآن
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17
15 - محمد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:53
توصلت الى اتفاق مع برشلونة حول بيعي كمشجع لفريق آخر
هل تتفقون معي ان اتفاوض مع ليفرپول؟؟؟
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21
16 - عابر الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:54
البارصا وقعت في فخ الاستخفاف من الخصم، فدفعت الثمن غاليا. درس ستستفيد منه كثيرا في المستقبل.
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13
17 - Yassar الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:54
انها روما يا سادة فعلتها و اقصت برشلونة
هلا مدريد
انشري هسبريس
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15
18 - باحسون الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:57
الماء والشطابة حتى قاع البحر على وجه الصهيوني مسي البارصة لأ شيء
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19
19 - hichammm الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:58
روما استغل هفوات الدفاع البرصاوي و خطة مدروسة من المدرب و تغييرات في وقتها تستحق الفوز و التاهل
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14
20 - Hamid Gouif الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:59
آسف مل الأسف عشاق البلوجرانا أخوكم المدريدي رجاءً لا تشاهدوا غدا مباراة العودة بالرنابيو
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11
21 - ستيتو حمو الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:01
ملامح هذه الهزيمة ظهرت منذ مقابلة الذهاب مع تشيلسي ومستواها المتذبذب في البطولة الاسبانية !
لابد من الانهيار يوما ما
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7
22 - عايق بزاف الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:01
فريق ضعيف جدا في هذه المقابلة صراحة يسحقون الخسارة . باي باي بارصا هههههه
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9
23 - Dokalli الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:03
اصبح حلم برشلونة الان تجاوز الربع النهائي اما اللقب فهو بعيد
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9
24 - سلاوي غيور الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:05
انا محب لبرشلونة ولكن هذه اسوأ مقابلة له هذا الموسم روما استحق الفوز ولعب بطريقة اكثر من رائعة فهنيئا لفريق روما مع مزيد من التألق.
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14
25 - said الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:10
الان الدور على الريال في نصف النهاءي امام ليفربول الخسارة ستكون مذلة
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2
26 - abdo الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:14
الله الله انتهت غطرست البرصا مبروك لروما والكأس عند الريال إن شاء الله
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5
27 - Winner Spirit الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:28
That's the funny thing in football.
Have Winner Spirit
Give all what you can in 90 minutes
The conclusion: You win
Congratulation AC ROMA
Hard Luck Barcelona
I've really enjoyed to see Messi targetless, leaving The field for his Master C. Ronaldo. Bye Bye Barca
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0
28 - مراكشي تالموت. الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:33
ديما ريال مدريد.او العز لذئاب روما.راه في برشلونة اوغير روما سجلت على نفسها.
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0
29 - صقر الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:35
البارسا لا يستحقون التأهل لم يلعبوا كانوا تاءهين .روما كانوا في يومهم مبروك لروما كل الطرق تؤدي لشباك تير شتيغن
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