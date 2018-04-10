روما تقصي البارصا من عصبة الأبطال الأوروبية

هسبريس من الرباط

وقع نادي برشلونة في فخ نادي روما، وأقصي من دور ربع نهاية عصبة الأبطال الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية، بعد خسارة الفريق الكتلوني بثلاثية نظيفة.

ووقع أهداف "الذئاب" جديكو في الدقيقة 6 ودي روسي من ضربة جزاء في الدقيقة 58، ثم كوستاس مانولاس عند الدقيقة 82 من عمر التباري.

"البارصا" كانت قد تفوقت في مباراة الذهاب، على أرضية "كامب نو" قبل أسبوع، بنتيجة عريضة وصلت 4-1، لكن لاعبي برشلونة خسروا هذا التقدم إيابا، ليتم إقصاؤهم من التنافس على اللقب القاري.