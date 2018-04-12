احتجاج أولمبيك آسفي يصل إلى جامعة الكرة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

احْتج مسؤولو فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم بشدة في مراسلة موجّهة للجامعة على تحكيم الحكم نور الدين الجعفري، الذي قاد مباراة الجولة 24 من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بين فريقي أولمبيك آسفي وضيفه حسنية أكادير نهاية الأسبوع الماضي على أرضية ملعب المسيرة في آسفي.

واتّهمت إدارة الفريق "المسفيوي" نور الدين الجعفري، بإفساد مباراته أمام الحسنية بقرارات تحكيمية أضرّت بمصالحه بشكل كبير، معبّرة في المراسلة ذاتها عن امتعاضهم وتنديدهم الشديدين بالظلم والحيف الذي طالهم من صافرة الحكم المذكور.

وقال إبراهيم فلكي، الناطق الرسمي باسم الفريق "المسفيوي" في اتّصال مع "هسبورت" إن نور الدين الجعفري، أفسد مباراة الجولة 24 بقرارات تحكيمية جائرة ومستفزة لكل مكوّنات الفريق "المسفيوي"، مؤكدا أنهم ينتظرون إنصافهم من طرف جامعة الكرة وفتح تحقيق معمّق بعد الشكاية المعزّزة بشريط "فيديو" (أسفله) يوضّح بجلاء كل الأخطاء التحكيمية المرتكبة ضد الفريق في هذا النزال.

وأكّد فلكي، أن كل الصلاحية تبقى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للبت والنظر في الموضوع قصد اتّخاذ القرار المناسب، مضيفا "إذا كانوا يرون أن الحكم نور الدين الجعفري، كان على صواب وكل المغاربة الذين تابعوا المواجهة وشاهدوا لقطاتها على خطأ، فلهم في ذلك واسع النظر".

وأوضح المسؤول المذكور، أن الجعفري تعامل بتساهل مع الحسنية في العديد من الحالات التي كانت تستوجب الطرد وأخرى تفرض الإنذار على الأقل، في المقابل أشهر ثماني بطاقات صفراوات وطردين في حق لاعبي الفريق المضيف، إضافة إلى احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للفريق "السوسي"، كما تغاضى عن أخرى لصالح أولمبيك آسفي في حدود الدقيقة 87، وكلها حالات موثّقة في الشريط المرسل إلى الجهاز الوصي على الكرة الوطنية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم فريق أولمبيك آسفي، أن فريق حسنية أكادير كان في المستوى خلال المباراة المذكورة، كما كان في إمكانه إحراز العديد من الأهداف المحقّقة منذ الدقائق الأولى للمواجهة، غير أن تحكيم الجعفري بعد ذلك قاد مجريات النزال إلى منحى آخر، مستغربا تعيينه لمباراة من هذا الحجم بعد كل ما تسبّب فيه من قبل في نزال عن القسم الثاني في فاس.

ومن جهته استغرب محمد أمين الصبار، عميد فريق أولمبيك آسفي، للطريقة التي أدار بها الحكم نور الدين الجعفري، المباراة المذكورة، إذ اعتبر في اتصال له مع "هسبورت" الطرد الذي تلقاه في الدقيقة 69 من المواجهة ظالم، مؤكدا أنه لم يقم بأي سلوك يستوجب ذلك، نافيا أن يكون قد واجه الحكم بعبارات السب والشتم بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق "السوسي" وإنذار عميد الـ OCS قبل أن يشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجهه إثر حديث ونقاش بينهما.

وكشف عميد أولمبيك آسفي مضمون الحديث الذي دار بينه وبين الحكم المذكور خلال اللحظة التي سبقت إشهار هذا الأخير للبطاقة الحمراء في وجهه، حيث قال الصبار إنه دخل في حديث ونقاش عادي وحضاري مع الحكم الجعفري، بعد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة للحسنية، حسب اعتقاده، باعتباره عميدا للفريق، غير أن الجعفري قابل ذلك بإشهاره البطاقة الصفراء، وبعدها الطرد المباشر رغم أن اللاعب المذكور حسب قوله خاطب الحكم فقط بعبارات "حشومة عليك، نتا ماشي ديال هادشي" و"برافو عليك، برافو عليك أسي الجعفري".

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