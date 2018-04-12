"ديجون" الفرنسي يرغب في ضم لاعب الفتح أكرد

هسبورت - محمد فنڭار*

يُتابع فريق "ديجون" الفرنسي، تحرّكات المدافع نايف أكرد، لاعب الفتح الرياضي، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي لضمّه خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

وعلمت "هسبورت" من مصادر متطابقة أن إدارة "ديجون" أرسلت موفدين إلى مدينة الرباط خلال مباراة الفتح الرياضي والكوكب المراكشي لحساب الجولة 24 من الدوري الاحترافي على ملعب مولاي الحسن، من أجل متابعة اللاعب وإعداد تقرير خاص عنه بغية التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكّد أكرد في تصريح لـ"هسبورت" أنه لم يفتح باب التفاوض مع أي فريق في الفترة الماضية، وهو الآن يركّز بشكل كبير مع ناديه بحكم ارتباطه بعقد إلى غاية 2020، لكنه لم يستبعد إمكانية رحيله عن النادي في حال وجود عرض جيّد يوافق عليه بالاستشارة مع إدارة ناديه.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيواصل العمل في الفترة الحالية لتطوير مستواه مع ناديه، ثم سيفكّر لاحقا في الاحتراف إلى أوروبا إن كان ذلك ممكنا، مبرزا أن الاجتهاد يعطي ثماره مستقبلا، علما أن من بين طموحاته المشاركة مع المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات، ولما لا الوجود في المونديال المقبل.

وكان أكرد من بين أبرز لاعبي المنتخب المغربي للمحليين المتوّجين بكأس إفريقيا التي احتضنها المغرب ما بين 13 يناير و4 فبراير المنصرم، كما سبق له أن حمل قميص المنتخب الأول في ودية ألبانيا سنة 2016، ويعد ركيزة أساسية في تشكيل الفريق الرباطي خلال السنوات الأخيرة، وتوّج بلقبين محليين، وهما البطولة الاحترافية 2016، وكأس العرش سنة 2014.

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