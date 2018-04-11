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الرئيسية | رياضة | "غضبة" زياش تضع أجاكس أمستردام في وَرطة

"غضبة" زياش تضع أجاكس أمستردام في وَرطة

"غضبة" زياش تضع أجاكس أمستردام في وَرطة
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:09

بَاتت إدارة نادي أجاكس أمستردام الهولندي في ورطة بعدما بلغت بقرار الدولي المغربي، حكيم زياش، بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، وتغيير الأجواء خارج الدوري الهولندي، كردة فعل أعقبت المشاكل التي نشبت بينه وبين جماهير الفريق في الفترة الأخيرة، ما سيجعل مسؤولي النادي أمام ضرورة التحرّك لإيجاد بديل للاعب، خاصةً وأن زياش بات طرفا أساسيا في معادلة هجوم الفريق.

ويعد زياش واحدًا من أفضل صناع اللعب الذين مروا في أجاكس أمستردام والدوري الهولندي في السنوات الأخيرة، إذ يتربّع على عرش أفضل الممرّرين في "الإيرديفيزي"، فضلا عن أن الوتيرة التي يتطوّر بها مستواه جعلت الهولنديين يجهرون بحسرتهم على ضياع موهبة كان في الإمكان خطفها لفائدة "الطواحين"، عوض السماح لها بتمثيل المنتخب الوطني المغربي.

ولم يغب حكيم زياش عن أية مباراة خاضها نادي أجاكس أمستردام في الدوري الهولندي هذا الموسم، إذ لعب 30 مباراة سجّل خلالها 8 أهداف مقابل 13 تمريرة حاسمة.

وساهم ثبات مستوى حكيم زياش رفقة ناديه أجاكس أمستردام، رغم الحزازات بين اللاعب وجماهير النادي، في استحواذ "مدلل" "الأسود" على ثقة الناخب الوطني، هيرفي رونار، الذي غدا لا يقوى على الاستغناء عن خدمات اللاعب الذي فرض نفسه حلاً لمشاكل المنتخب المغربي الهجومية.

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