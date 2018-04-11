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الرئيسية | رياضة | ملعب كاليننغراد المونديالي يفتح أبوابه في روسيا

ملعب كاليننغراد المونديالي يفتح أبوابه في روسيا

ملعب كاليننغراد المونديالي يفتح أبوابه في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 23:39

افتتح ملعب كاليننغراد، أحد ملاعب كأس العالم 2018 في روسيا، بمباراة بين فريقي بلطيقا وكيريلا سوفيتوف الروسيين، اليوم الأربعاء.

ويتسع الملعب لـ35 ألف متفرج، إلا أن من حضروا مباراة اليوم كانوا 20 ألف مشجع فقط لأسباب أمنية.

وكان من المقرر أن يفتتح الملعب في 22 مارس، بمواجهة تجمع بلطيقا وشالكه الألماني، لكن انخفاض درجة الحرارة أدى إلى إلغاء المباراة.

جدير بالذكر أن عشب الملعب قادم من بولندا وليتوانيا، وجرى تركيبه في منتصف يناير.

وتحتضن مدينة كاليننغراد، الواقعة في أقصى غرب روسيا، مواجهات إسبانيا والمغرب، وكرواتيا ونيجيريا، وصربيا وسويسرا، وإنجلترا وبلجيكا.

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