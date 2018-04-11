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كُتّاب وآراء
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الريال يتجاوز يوفنتوس بعصبة الأبطال الأوروبية
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:45
أفلت نادي يال مدريد من "فخ يوفنتوس"، ليل اليوم الأربعاء، رغم خسارته بنتيجة 1-3 في إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية في ملعب "سنتياغو بيرنابيو" بقلب العاصمة الإسبانية.
سجل ماريو مانزوكيتش للنادي الإيطالي في الدقيقتين 2 و37، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 61 بتوقيع اللاعب بليس ماتويدي.. بينما أحرز الريال هدفه الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 96، من قدم كريستيانو رونالدو.
جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد كان قد فاز بمواجهة الذهاب، في مدينة تورينو، بثلاثية نظيفة جعلت مجموع المواجهتين 4-3 لصالح النادي الملكي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
1 - ريالي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:53
الحقيقة فريق يوفنتوس فريق كبير ويستحق الفوز اليوم وضربة الجزاء في اللحظات الاخيرة مشكوكة في صحتها
2 - khaald الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:53
فعلا مباراة مجنونة وكانت الريال على كف عفريت فمبروك لريال وتحية تقدير لنادي العريق يوفنتيس
3 - Yoz الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:54
خروج بشرف خير من الاستمرار بدون شرف... ضربة جزاء خيالية
5 - مشجع الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:56
بصراحة من يسحق التأهل يوفنتوس قرار الحكم في ضربة جزاء قرار خاطئ و جائر
6 - امجوض الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:56
منكنشوف بحال هاد الحكرة كنكره الكورة خافو اتقصى الريال بعد البرصا حيث غادي تتأتر على المنتخب الاسباني كالو ارا ندوزوها بتحكيم بحال هاداك العام مع البيرن ميونخ
7 - marocki الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:57
أظن ان بنعطية لم يرتكب خطأ و تدخله كان سليم، فاسكيز زاد فيه و دار السينما... الحكم خسر اللقاء للأسف...
8 - hicham الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:58
تحيز واضح سيدي الحكم. متى يتأهل المدريدي عن جدارة و بدون مساعدة الحكام؟؟
9 - ستيتو حمو الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:59
جريمة تحكيمية !! وضعف وسذاجة بنعطية لتدخله بطريقة غير احترافية !!!
10 - فؤاد من برشلونة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:00
كل ما يمكن أن أقوله أن الريال دائما محظوظة في عصبة الأبطال. ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي تجعل الريال تتنفس من جديد رغم المجهود الكبير الذي قامت به يوفنتوس . أتمنى أن تلتقي الريال في دور النصف النهائي مع ليفربول لكي نرى مقابلة لمدة 180 دقيقة من أجمل مقابلات عصبة الأبطال في القرن 21.
11 - Benazzou mehdi الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:00
هاد الحكم خاص يمشي يتفرج فالدار أش داه اشي champions league, bentia a cherché le ballon, vous voulez quoi qu il laisse l adversaire marquer!!! Une merde 5/5
12 - ibramilano الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:01
صراحة ضربة جزاء خيالية تحية يوفينتوس وبنعطية أدى مهمته على أحسن وجه
13 - انا الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:03
الى كل متتبع للرياضة الريال تفوز ب 12 لاعب علي JUV بحكم منحاز.
15 - juve الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:03
ديما يوفي ديما يوفي ...على بونت ... مرة اخرة إنشاءالله
16 - karim الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:04
سرقة موصوفة أمام أنظار العالم
اليوفي فعل كل شيء و الريال سرقت كل شيء بمساعدة الحكم طبعا
اليوفي فعل كل شيء و الريال سرقت كل شيء بمساعدة الحكم طبعا
17 - mounir kesh الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:04
الريال اليوم نجا من فخ اليوفي وقوة دفاعه وهجومه اليوم عندما لعب المغربي بنعطية أصبح خط دفاع اليوفي أكثر صلابة ولم يترك المهدي بنعطية رونالدو اليوم يتحرك كما يشاء.
18 - fouad الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:04
مبروك لريال مدريد
مع الأسف الشديد للبارسا والفريق الإيطالي
مع الأسف الشديد للبارسا والفريق الإيطالي
19 - hicham casa الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:04
التخلويض حتى في اوربا تحية لليوفي فريق قوي
20 - Axel hyper good الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:05
ريال مدريد يعتمد دوما وابدا على الحكام.
يجب تجريده من كل القابه المشكوك فيها....
و عاش البايرن الذي يحرز الالقاب عن جدارة واستحقاق....
كفى من الفساد حتى في كرة القدم.
يجب تجريده من كل القابه المشكوك فيها....
و عاش البايرن الذي يحرز الالقاب عن جدارة واستحقاق....
كفى من الفساد حتى في كرة القدم.
21 - برشلوني مخزز الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:06
حسب محللي bein sport الاسبانية الهدف الثالث لجوفنتوس غير صحيح لان اللاعب افتك الكرة بالقوة من يد الحارس. وضربة جزاء صحيحة لان بنعطية في مخاولة لتشتيت الكرة قام بدفع اللاعب من الخلف بالاتكاء عليه مما تسبب في فقد اللاعب المدريدي لتوازنه.
تعليق غير لائق
-14
22 - مغربي في الغربة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:08
يجب توقيف هذا الحكم، ضربة جزاء غير واضحة و طرد مبالغ فيه، يعني الحكم لم يترك لليوفي اي حظ ...
رغم اني اميل لريال مدريد لكن في هذه المباراة شجعت اليوفي
رغم اني اميل لريال مدريد لكن في هذه المباراة شجعت اليوفي
23 - بنعطية برا الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:08
خرج عليهم بنعطية.. هل يوجد لاعب غبي يرتكب مثل هذا الخطأ و في الدقيقة الأخيرة من اللقاء خطأ كلف فريقه الإقصاء.. أتمنى إستبعاده من المنتخب..
تعليق غير لائق
-15
24 - بافري الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:09
بنعطية ضَرب كل مجهوداته في الصفر بل في اﻷصفار.
أتمنى أن يكون الخطأ البدائي اللذي إِرتكبه عِبرة لحضوره في روسيا.
هاذا ليس مطمإن للأسود. حذاري...
أتمنى أن يكون الخطأ البدائي اللذي إِرتكبه عِبرة لحضوره في روسيا.
هاذا ليس مطمإن للأسود. حذاري...
25 - Rachid nederland الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:11
هنيئا للملكي،غياب راموس كان له أثر في النتيجة ،لكن عامل الخبرة تغلب على اصرار اليوفي .
26 - كبوتشينو الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:13
كنت عارف بنعطية غادي يكحلها. جوفنتوس لعبات لماتش بجوج لعابة ناقصين. هكوايين وخضيرة شرفو. ما دارو والو.
27 - مزوارة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:14
هههههههههههه مهزلة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.........................................بدون تعليق ها هي الفيفا تتبث انها مستنقع للفساد...الحكم سيجازى ليحكم مباراة بالمونديال,عوقبت جيفونتيس لانها تجرات وعاقبت ريال مدريد ب3_________________________0.وطرد بوفون حتى يتيقن الحكم بانها لن تصد!!!!!!!!
29 - أبو جنات الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:22
هلا مدريد.....في غياب العميد ...الريال قدم مبارة كبيرة و خلق فرص عديدة للتسجيل عكس برشلونة في مباراة الأمس ...اليوفنتوس قدم مبارة عظيمة أيضا لكن خبرة الريال كبيرة جدا و تمكن من التأهل بعد ركلة جزاء صحيحة كان لا غبار عليها بن عطية قد مبارة كبيرة لكن سقط في خطأ فاضح.....عموما الريال ديما ريال
30 - مغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:25
لماذا لم يتلقى رونالدو بطاقة صفراء لانه نزع قميصه.
الرأسمالية تنخر جسد كرة القدم ايضا
بيزنس حتى في الرياضة
الرأسمالية تنخر جسد كرة القدم ايضا
بيزنس حتى في الرياضة
31 - عابر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:26
ضربة جزاء صحيحة بن عطيية اسقط اللاعب اخر الاخبار تقول ان ميسي مازال في روما يحاول التسجيل
32 - متسائل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:27
الكل ينتقد بن عطية لو لم يتدخل لاسكن المهاجم الكرة بالشباك عادي الفهايمية
33 - كوايري الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:31
الحكم كان في هذه المقابلة جيدا ولم يظلم أي فريق وضربة الجزاء حقيقية لاغبار فيها وبنعطية مرة أخرى يتسبب في خطأ قاتل لفريقه، كنت أتمنى نصف النهاية للجوبي لأنني من محبي العملاق بوفون ولكن الكرة لاترحم والطريق مفتوحة الآن للريال للقب الثالث على التوالي.
34 - Lamborghini الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:33
المدافع منع اللاعب من التسجيل وضربه ولم يلمس الكرة، ليست ضربة جزاء؟! ماذا هي إذن؟
35 - juve الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:35
فورزا يوفي أو ديما يوفي ... مرة اخرى إنشاءالله و مبروك لريال
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