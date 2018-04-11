الريال يتجاوز يوفنتوس بعصبة الأبطال الأوروبية

هسبريس من الرباط

أفلت نادي يال مدريد من "فخ يوفنتوس"، ليل اليوم الأربعاء، رغم خسارته بنتيجة 1-3 في إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية في ملعب "سنتياغو بيرنابيو" بقلب العاصمة الإسبانية.

سجل ماريو مانزوكيتش للنادي الإيطالي في الدقيقتين 2 و37، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 61 بتوقيع اللاعب بليس ماتويدي.. بينما أحرز الريال هدفه الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 96، من قدم كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد كان قد فاز بمواجهة الذهاب، في مدينة تورينو، بثلاثية نظيفة جعلت مجموع المواجهتين 4-3 لصالح النادي الملكي.