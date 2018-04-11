البايرن يقصي نادي إشبيلة من دوري أبطال أوروبا

هسبريس ـ مُتابعة

واصل بايرن ميونخ الألماني مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، وجاء ذلك إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه أشبيلية الإسباني، في إياب دور الثمانية للبطولة، ليل اليوم الأربعاء.

استفاد بايرن من فوزه بهدفين مقابل واحد في مباراة الذهاب، التي جرت على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل الفريق الأندلسي، الأسبوع الماضي، ليظفر الفريق البافاري ببطاقة التأهل للمربع الذهبي في المسابقة التي توج بها في خمس مرات، وينهي مغامرة أشبيلية الذي كان يحلم بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة بعدما أخفق لاعبوهما في استثمار الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب بايرن الذي كان الطرف الأفضل طوال التسعين دقيقة.

ويسعى بايرن، الذي احتفل مؤخرا بفوزه بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه والسادسة على التوالي، لتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2013، عندما توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال) تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.