24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مريانة يرغب في الرحيل عن الكوكب المراكشي ‎ (5.00)

  2. جرذان إفريقية تكشف إصابة الأطفال بمرض السّل (5.00)

  3. اتجاه جديد من اليابان .. الاستحمام في الغابات (5.00)

  4. مشروع "قانون يتيم" يقطع الطريق على نقابات "الزعامات الخالدة" (5.00)

  5. باحث مغربي يؤسس لعلم جديد في السيكولوجيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | البايرن يقصي نادي إشبيلة من دوري أبطال أوروبا

البايرن يقصي نادي إشبيلة من دوري أبطال أوروبا

البايرن يقصي نادي إشبيلة من دوري أبطال أوروبا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:54

واصل بايرن ميونخ الألماني مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، وجاء ذلك إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه أشبيلية الإسباني، في إياب دور الثمانية للبطولة، ليل اليوم الأربعاء.

استفاد بايرن من فوزه بهدفين مقابل واحد في مباراة الذهاب، التي جرت على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل الفريق الأندلسي، الأسبوع الماضي، ليظفر الفريق البافاري ببطاقة التأهل للمربع الذهبي في المسابقة التي توج بها في خمس مرات، وينهي مغامرة أشبيلية الذي كان يحلم بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة بعدما أخفق لاعبوهما في استثمار الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب بايرن الذي كان الطرف الأفضل طوال التسعين دقيقة.

ويسعى بايرن، الذي احتفل مؤخرا بفوزه بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه والسادسة على التوالي، لتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2013، عندما توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال) تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.