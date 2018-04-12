"أسود الأطلس" يتشبثون بموقعهم في تصنيف الفيفا

هسبريس من الرباط

حافظ المنتخب الوطني المغربي على مركزه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، حيث جاء في المركز الـ42 عالميا والرابع إفريقيا.

أما المنتخب التونسي فقد كسب تسعة مراكز بتقدمه من المركز الثالث والعشرين للمركز الرابع عشر عالميا والأول إفريقيا، في أفضل مركز في تاريخه، رافعا رصيده إلى 920 نقطة.

وحافظ المنتخب الألماني على موقعه في صدارة التصنيف برصيد 1609 نقطة يليه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني برصيد 1384 نقطة وتقدم المنتخب البلجيكي من المركز الخامس إلى الثالث برصيد 1346 نقطة.

وتراجع المنتخب البرتغالي للمركز الرابع برصيد 1306 نقطة، كما تراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الخامس برصيد 1254 نقطة.

وتقدم المنتخب السويسري مركزين للمركز السادس برصيد 1179 نقطة، كما تقدم المنتخب الفرنسي مركزين للمركز السابع برصيد 1166.

وتراجع منتخب إسبانيا مركزين، للمركز الثامن برصيد 1162 نقطة، يليه منتخب تشيلي في المركز التاسع برصيد 1146 نقطة، ثم منتخب بولندا في المركز العاشر برصيد 1118 نقطة.

وتصدر منتخب ايران تصنيف قارة آسيا؛ يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية.

وتزعم منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يليه منتخب أمريكا ثم كوستاريكا ثم جامايكا ثم بنما.