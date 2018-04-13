آل الشيخ: الرجاء والوداد يشاركان في بطولة العرب

هسبورت - أمال بلحاج*

أكد طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية مستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، أن الفرق المغربية ستشارك بصفة رسمية في البطولة العربية، بعد توقيع العقود مع رئيسي الرجاء والوداد البيضاويين، وكل ما يروج حول أي انسحاب أو تراجع عن المشاركة، ما هو إلا "اجتهادات من الصحافة".

وأضاف طلال آل الشيخ، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الاتحاد العربي لكرة القدم لم يتوصل بأي شيء يفيد انسحاب فريقي الرجاء والوداد الرياضيين من المشاركة في البطولة العربية خلال النسخة المقبلة، مؤكدا أن الاتحاد تجمعه علاقة جيدة مع الجامعة الملكية لكرة القدم، في انتظار مشاركة قوية لباقي الأندية العربية، خلال المسابقة التي ستقام بمعايير جديدة.

وأكد مدير المسابقة أن الفرق المغربية تعتبر عاملا رئيسيا في إنجاح أي بطولة عربية، مبرزا أن الأمور طيبة مع الجامعة المغربية، والاتحاد العربي لم يتوصل بأي وثيقة تفيد الانسحاب، مردفا: "العقود وقعت مع الأندية المغربية، وأي شيء غير ذلك يعتبر تسريبات إعلامية. لا ننفي أو نؤكد الإشاعات، نحن نتحدث عما هو رسمي، الفرق المغربية موجودة معنا ونتوفر على التأكيدات، وهذا شيء يسعدنا".

واتصلت "هسبورت" بالمسؤول عن ملف مشاركة الفرق المغربية داخل الجامعة المغربية، بحثا عن موقف الأخيرة من المسابقة، وما إن كانت هناك نية لإجبار فريقي الوداد والرجاء الرياضيين على الانسحاب، أم ستترك لهما الخيار، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون رد.

من جهة أخرى، حاولت "هسبورت" الاستفسار حول تصريحات تركي آل الشيخ، وما إن كانت تمثل فعلا موقف المملكة السعودية من دعم المغرب في ترشحه لاحتضان نهائيات كأس العالم، إلا أن مستشاره، طلال آل الشيخ، تفادى الرد على هذه استفسارات.

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