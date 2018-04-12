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الرئيسية | رياضة | فوزي البنزرتي: "الديربي" مباراة عادية في البطولة

فوزي البنزرتي: "الديربي" مباراة عادية في البطولة

فوزي البنزرتي: "الديربي" مباراة عادية في البطولة
هسبورت - محمد فنڭار*
الخميس 12 أبريل 2018 - 16:05

قال التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، إن مباراة "الديربي" ضد الرجاء تبقى عادية ولا يجب تضخيمها إلى حد كبير، مضيفا أنه يجب إبعاد اللاعبين عن الضغط لأنها مباراة بثلاثة احتمالات، كباقي مباريات البطولة.

وأكد البنزرتي، في تصريح لـ"هسبورت" بمركب محمد بن جلون، أن "الديربي" جولة من البطولة، يفضل التفكير فيه بهذه الطريقة وعدم تهويل الأمر، "لأن ذلك يتسبب في ضغط كبير على المجموعة"، معتبرا أن ما يؤكد صحة كلامه هو "عدم تنظيم معسكر خارج المدينة، والاكتفاء بالحصص التدريبية العادية بمركب النادي داخل مدينة الدار البيضاء".

وأوضح البنزرتي أن الوداد يستعد على النحو الجيد، وسيلعب من أجل الانتصار ككل جولة في الدوري الاحترافي، مبرزا أن الأمور تسير بشكل عاد ولم تعد هناك إصابات تقلقه في الفريق، مؤكدا أن "الجميع في حالة صحية جيدة".

وفي سياق متصل، أكد العميد إبراهيم النقاش، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الديربي سيلعب على جزئيات بسيطة، وستكون المهمة الأولى هي الفوز بعيدا عن نية الثأر لمباراة الذهاب، مطالبا الجماهير "الودادية" بالقيام بدورها كعادتها، لأن بها يواصل الفريق في سكته الجيدة نحو الاقتراب من اللقب.

من جهته، قال صلاح الدين السعيدي إن اللاعبين يحاولون امتصاص الضغط وتحويله إلى قوة إيجابية، واعتبار "الديربي" مباراة عادية يستعد لها مثل باقي مباريات البطولة، مبرزا أن الفريق الذي سيركز فيها بشكل جيد سينتصر، وسيضيف ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده وسيقترب أكثر من مراكز المقدمة.

للإشارة، فقد انتصر الوداد في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب أولمبيك خريبكة بنتيجة (5-2)، في المباراة التي احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي رصيده حاليا في الدوري 36 نقطة، مع مباراة ناقصة أمام نهضة بركان.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فرحات الخميس 12 أبريل 2018 - 16:37
النصر للفريق الأحمر بإذن الله .والبطولة تبقى ودادية انشاء الله
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