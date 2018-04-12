غاريدو: مواجهة الوداد في "الديربي" لها خصوصيات

هسبورت - محمد فنڭار*

أوضح الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي، أن فريقه يطمح في الفوز بثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المقدّمة والمنافسة على اللقب خلال مباراة "الديربي" البيضاوي، الذي سيجمعه بجاره الوداد لحساب الجولة 25 من الدوري الاحترافي.

وأكَد غاريدو في تصريح لـ"هسبورت" بمركب الرجاء، أن لاعبيه قدّموا هذا الموسم مجهودا كبيرا من خلال لعب العديد من المباريات، مردفا: "يظهر أن حظوظ التتويج بالبطولة ما زالت قائمة. الديربي له خصوصياته ويلعب على جزئيات بسيطة سيتم الاشتغال عليها خلال الأيام المقبلة".

وأضاف مدرب الرجاء أن الجميع يرغب في الظفر بالنقاط الثلاث في هذه المباراة أمام "الغريم"، "لأنها ستساعد على الاقتراب من فرق المقدّمة، وهو ما سيساهم في ممارسة الضغط عليها وانتظار أي هفوة، ثم بعدها احتلال الصدارة ولم لا التتويج بالبطولة لهذا الموسم"، بتعبير المدرب الإسباني.

وفي سياق متّصل، كشف لاعبو "الفريق الأخضر"، في تصريحات لـ"هسبورت"، أن همّهم هذا الأسبوع هو الفوز في الديربي لأن له طعما خاصا؛ إذ قال المدافع سعد لكوحال إنه جد سعيد بالمشاركة في أول "ديربي" مع الفريق الأول، رغم أنه لعب العديد من مباريات الديربي في فئة الأمل، مؤكّدا أنه يلقى الدعم من زملائه في الفريق ويسعى إلى تأكيد الثقة التي منحها إياه المدرب غاريدو.

وكشف الكونغولي ليما مابيدي لـ"هسبورت" أن فريقه لا يعاني من الضغط بحكم لعبه لأكثر من سبعة ديربيات، بل بالعكس هو متحمّس للعب أمام الجماهير "الرجاوية"، مطالبا إياها بالحضور بشكل مكثف لتشجيع الفريق، ومنحه دفعة قوية للانتصار في هذه المباراة الهامة.

بدوره، أفاد إسماعيل بلمعلم بأنه من الصعب التكهّن بنتيجة مثل هذه المباريات، بحكم عدم اعترافها بقوة أي طرف على الورق، مؤكّدا أن الفريقين عليهما ضغط كبير لحساسية اللقاء والظرفية، وسيشتغل فريقه من أجل حسمها لصالحه ومواصلة التقدّم في سبورة ترتيب البطولة.

حري بالذكر أن الرجاء البيضاوي يستقبل غريمه الوداد، السبت المقبل، في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي رصيد الفريقين 36 نقطة، مع مباراتين ناقصتين لـ"الأخضر"، وواحدة للفريق "الأحمر".

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