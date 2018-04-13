ريال مدريد ينال "الضوء الأخضر" لتجديد ملعبه

هسبريس - إفي

وافق مجلس العاصمة الإسبانية على مشروع لتجديد ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في خطوة ستسمح بهدم أجزاء من الواجهة الغربية للمنشأة، والمركز التجاري المعروف باسم "ركن بيرنابيو".

وأعلنت المتحدثة باسم بلدية مدريد، ريتا مايستري، الموافقة على إجراء هذه الخطوة للحصول على التصريحات اللازمة لبدء عمليات التجديد، والتي ستطال مساحة تصل إلى 82 ألفا و807 مترات مربعة.

ويتوقع أن تبدأ عمليات التجديد هذا الصيف وتمتد على مدار سنتي 2018 و2019، نظرا لأنها ستتم خلال فترة توقف البطولات الكروية فقط.