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الرئيسية | رياضة | رشيد المرابطي يواصل كسب مراحل ماراطون الرمال

رشيد المرابطي يواصل كسب مراحل ماراطون الرمال

رشيد المرابطي يواصل كسب مراحل ماراطون الرمال
هسبريس من الرباط
الخميس 12 أبريل 2018 - 18:10

على غرار المرحلتين الثانية والثالثة من الدورة 33 من ماراطون الرمال، تمكن المتسابق رشيد المرابطي من كسب المرحلة الرابعة لصالحه، قاطعا أطول مسافة في السباق، وقُدّرت بـ86.6 كيلومترات، في مدة زمنية بلغت ثماني ساعات واثنتي عشرة دقيقة وخمس ثوان.

وتمكن رشيد المرابطي من الوصول إلى خط نهاية المرحلة الرابعة بفارق أزيد من عشرين دقيقة عن أخيه محمد المرابطي، الذي حلّ ثانيا، قاطعا المسافة ذاتها في مدة زمنية بلغت ثماني ساعات وثلاثا وثلاثين دقيقة، واثنتي وخمسين ثانية، وهو الذي كان قد كسب المرحلة الأولى من السباق.

وفي فئة النساء، تمكنت المتسابقة الأمريكية ماغدالينا بوليت من كسب المرحلة الرابعة لصالحها، إذ تمكنت من قطع المسافة المذكورة في عشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة وثمان وخمسين ثانية؛ فيما كانت المرتبة الثانية للمتسابقة الدانماركية ذات الأصول المغربية، بشرى إريكسن.

يشار إلى أن المشاركين في النسخة 33 من ماراطون الرمال سيكونون على موعد مع المرحلة الخامسة من التظاهرة الرياضية يوم غد الجمعة، من أجل قطع مسافة 42.2 كيلومتر، وهي المسافة الرابطة بين جبل المريّر ومنطقة مرداني.

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