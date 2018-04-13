تجمع مهني أورومتوسطي يساند "المغرب 2026"

مُتابعة من خالد ملوك

دعمت جمعية غرف التجارة والصناعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المعروفة اختصارا بــ"ASCAME"، ملف ترشح المغرب لاحتضان منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام سنة 2026، معتبرة أن المملكة المغربية تتوفر على العديد من المؤهلات التي تجعلها قادرة على ضمان نجاح هذه المنافسة الرياضية المرموقة.

وأضاف التنظيم الجمعوي، الذي يعد أكبر اتحاد لمهنيي قطاعي الصناعة والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، أن التطور الكبير الذي حققته كرة القدم في القارة الإفريقية منذ عام 2010، تاريخ استضافة جنوب إفريقيا كأس العالم، سيدفع المغرب إلى اللعب بجميع أوراقه للفوز بهذا الترشح في يونيو المقبل.

وأدرجت "ASCAME"، ضمن بلاغ نقلت مضامينه وكالة الأنباء الإسبانية، العديد من نقاط القوة التي تجعل المغرب في مصف البلدان القادرة على تنظيم هذا العرس الكروي العالمي، لاسيما أنه "يمتاز بموقع جيو-إستراتيجي فريد يعد بمثابة جسر يربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية"، وفق تعبيرها.

وزاد التنظيم، الذي يضم 300 عضو يتحدرون من مختلف دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، أن المغرب قدم ضمانات كافية لاستضافة هذه الحدث الكروي العالمي في أفضل الظروف، خاصة في ظل التقدم الحاصل في مجال البنيات التحتية، مشيرا إلى أنه أظهر في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا، عبر تحديث اقتصاده.

وتابع المصدر ذاته بأن الحكومة المغربية عملت على تغيير نموذج التنمية، عن طريق افتتاح أسواق جديدة وتنويع شركائها التجاريين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط، موضحا أن المغرب وضع خطة استثمارية متعددة القطاعات بميزانية إجمالية قدرها 15 مليون أورو.

"الميزانية التي تم رصدها ستضمن، لا محالة، توفر بنية تحتية كافية لاستضافة الحدث في حالة الفوز بالترشيح"، تضيف الجمعية، التي أوردت أيضا أن من المنتظر أن تسهم مؤسسات القطاع الخاص بمبلغ مالي إجمالي بقيمة 3.8 ملايين أورو، نصفه سيستخدم لتحسين البنية التحتية الطرقية.

وأشارت وكالة الأنباء المذكورة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق زيادة ملحوظة في حال فوز المغرب بملف الترشح، لاسيما أن الحدث سيسهم في خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب عمل مؤقت، كما سيعزز البنية التحتية الرياضية، عبر إنشاء 14 ملعبا لكرة القدم و130 فضاء للتدريب ومستشفيات بمعايير دولية.

وأردفت الهيئة ذاتها بأن هذه التظاهرة الرياضية العالمية ستعزز بشكل كبير قطاع الفنادق والسياحة في المغرب، خاصة أن الآلاف من مشجعي 48 فريقا كرويا سيحلون بالبلاد. فيما ختم التنظيم الجمعوي بلاغه بالقول إن "الرياضة أداة للتماسك الاجتماعي وحدث لتوفير فرص شغل أفضل للشباب".