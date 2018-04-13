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الرئيسية | رياضة | غالبية قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في استضافة المونديال

غالبية قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في استضافة المونديال

غالبية قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في استضافة المونديال
هسبريس - عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: خالد كدار)
الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:00

بالرغم من إخفاقه، خلال أربع محاولات سابقة، في استضافة بطولة كأس العالم؛ فإن المغرب يُصرُّ على المُضي قدمًا في سباق مونديال 2026، دون أن يَلتفت إلى "الضربات" والعراقيل "الكثيرة" التي تشوب طريقه إلى زيوريخ، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالرغم من أنه يعدّ من أكثر دول العالم ترشحاً لاستضافة المونديال، دون أن يفلح في كسب رهان التنظيم؛ فإن الوفد المغربي يعتبر تقدم المملكة لاستضافة المونديال ليس ترشحاً صورياً، وليس مجرّد رقم في سباق التنافس، وإنما يدخل في هذا السباق إلى جانب الملف الأمريكي المشترك، ليحقق مبتغى المغاربة الذي تأجل لأكثر من مرة.

ويخشى المغرب من أن يصطدم مع واقع مغاير لطموحاته، خاصة بعد إقرار "الفيفا" لعدد من التعديلات التي ربما ستجعل المغرب يوقف مغامرته في بلوغ مونديال 2026، إذ أقرت "الفيفا" في آخر لحظة شروطاً تقنية "تعجيزية" لم توضع منذ البداية ضمن المتطلبات، فضلاً عن تعديل شروط أخرى؛ منها ما يتعلّق بالطاقة الاستيعابية للمطارات، وحجم المدن المستضيفة.

وإلى غاية 13 يونيو المقبل، تاريخ التصويت النهائي على ملف الاستضافة، سيعمل المغرب على طرق كل الأبواب بحثا عن منافذ جديد، بالرغم من أن العديد من المراقبين أقروا بأن الأمور شبه محسومة لصالح الملف الأمريكي المشترك، الذي يحظى بدعم عدد من الدول العظمى؛ وهو ما سيجعل المغاربة يتذوقون من نفس كؤوس 1994 و1998 و2006 و2010 المرة.

من هنا، وضعت هسبريس على قرائها السؤال التالي: هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

وذهبت الغالبيَّة الساحقة من المصوتين، وفق استطلاع للرأي أجرتهُ أخيرا جريدة هسبريس، إلى أن "محاولات المغرب الحثيثة لاستضافة "مونديال 2026" تبقى غير كافية لتحقيق الحلم الكروي الكبير ولن تفضي إلى النتيجة التي يترجّاها غالبية المغاربة.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شاركَ فيه 26 ألفا 729 شخصا، عن أن معظم المستجوبين يستبعدون نجاح المغرب في استضافة كأس العالم 2026.

وأجاب أزيد من 16 ألفا و279 مشاركا بالنفي عن سؤال "نجاح المغرب في استضافة العرس الكروي العالمي"، بنسبة 60.9%؛ بينما يرى مشاركون آخرون أن "الملف المغربي يحظى بالثقة الكاملة وقادر على إثبات هذا الرهان من خلال فوزه بتنظيم المونديال، بعدد نقرات 10450 زائرا، باصمين على نسبة 1, 39%.

عبد الرحيم غريب، الباحث الرياضي والأستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، انطلق من نتائج استطلاع جريدة هسبريس ليؤكد أنه "لا يمكن الرهان على مثل هذه الأمور لقياس مدى جاهزية المغرب؛ لأن المسألة تتوقف على قرارات اللجنة الخماسية التابعة للفيفا، وعلى تصويت دول الأعضاء في "الفيفا""، قبل أن يعبر عن تخوفه "من المعايير الصارمة التي وضعتها اللجنة الخماسية لتقييم الملف المغربي"، وقال: "إذا تجاوزنا تقييم اللجنة فأكيد أن هناك دولا كثيرة ستدعم المغرب لعدة اعتبارات؛ منها ما هو تاريخي ودبلوماسي واقتصادي".

وتابع الخبير الرياضي: "يمكن تصنيف الفئات التي تتوقع فشل المغرب في تنظيم المونديال إلى ثلاث مجموعات؛ أولا، هناك مجموعة يائسة نظرتها للحياة قاتمة وسلبية وبالتالي تشكك دائما في قدرة المغرب على تنظيم الملتقيات الرياضية والثقافية والاقتصادية وعلى تحقيق أي إنجاز"، وبالتالي يمكن تصنيفهم ضمن "خانة المعارضة من أجل المعارضة".

"الذين يُشككون في تنظيم المونديال، فهم كمواطنين يشككون أيضا في قدرتهم على المساهمة في إنجاح هذه التظاهرة" يقول غريب قبل أن يضيف بأن "المغاربة ومن خلال تقييمهم لجودة الخدمة العمومية وتفاعل الإدارة مع المواطن يظهر لهم أن المغرب غير قادر على تنظيم "العرس الكروي العالمي".

وأكمل الباحث الرياضي بأن "المجموعة الثانية والثالثة أكثر برغماتية وينطلقون من الواقع، خاصة الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، بحيث أنهم يقومون بجولات إلى أوروبا لمشاهدة المباريات وينبهرون بجودة الأداء والبنية التحتية في الدول المتقدمة ويقومون بشكل إرادي أو غير إرادي على مقارنة الأوضاع ويظهر لهم أننا بعيدون كل البعد عن دول الشمال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - خليلوفيتش الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:21
وهل في هذا شك المهم هو إحترام الرأي والرأي الآخر.
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2
2 - nor الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:22
في الحقيقة المغرب تبارك الله والله يح5ظو من العين يتوفر على كل الشروط الضرورية وبيخييييييير احسن من مريكان ولكن الفيفا بنت لحرام غادة تحط شروط تقنية ههههههههه اش خاصك امسكين خاصني خاتم امولاي
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-1
3 - أنا الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:26
لبس قدك أيوتيك.
الخاتم ا مولاي.
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4
4 - ابن صاغرو الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:28
بالطبع لا يمكن أن تنضم هده التضاهرة العالمية في المغرب .لاننا دولة من دول العالم التالت ولينا مأهلين لها . وليست لدينا إمكانيات . لازال العباد يعيشون في الكهوف بدون طلبب بدون كهرباء بدون طريق . بمادا سننضم كأس العالم .بالسيخات ؟
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1
5 - اسفي الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:29
ليس لدينا بنية تحتية لي صتضافت كأس العالم وهل نسيتم ما جرا في كأس الأندية. يجب تنظيم الدولة المغربية وتنظيفها من المفسدين وناهبي المال لعام وإصلاح طرق والمستشفيات وسير بالبلاد إلى الأمام ليس لوعود الكاذبة. الترشح لكأس العالم ليس هوا ترشح لي للبرلمان أو لرئاسة جماعة
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1
6 - مسافر عربي الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:30
طبعا صعب أن ينال المغرب شرف تنظيم كأس العالم بغض النظر عن الملاعب التي يمكن إتمامها و تجهيزها بطريقة أو بأخرى ،يبقى السؤال مدى قدرة السلطات أن تؤمن سلامة العدد الضخم من الجماهير التي ستصل إلى المغرب قبل المونديال و الكل يعرف أن بعض الأحياء تعتبر مجازر للبشر في ظل تهاون رجال الأمن و القضاء. ما عدا ذالك فإن نسبة لا بأس بها من المواطنين المتحضرين قادرين على إنجاح هذه التظاهرة بتعاملهم و حسن ضيافتهم لأن الكرم خصلة حميدة يتميز بها المغاربة.
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7 - عاطيف الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:31
المغرب هو من سيحظ بالتنظيم مقابل تكلفة كبيرة جيدا
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8 - مهاجر الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:31
عاد مازال عندكم الشك في بلد القمع والسرقة تجويع الشعب لا تعليم لا صحة لا خبز لا عدل في قانون الغابة
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9 - Om adam الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:32
ودبا وغا بيناتنا واش كل تقديم كيكون على الورق وكون كنا غير فكول تقديم نبنيو ملعب ومستشفى 4مرات كون كمالنا وغتقرن ليا الخدمات صحية ديال المغرب مع امريكا راه خصنا سنوات ضوئية باش نوصل ليهم والفيفا ميمكنش تغامر بحيات المشجيعين لصوكان لصبيطرات لاوطيلات عاد الفوضى لكينا فتيرانات الا بغيتي غوورقة الدخول تقطعها كيولي الداخل مفقود والخارج مولود وتبقى دار لقمان على حالها
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10 - kadour الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:32
صحيح المغرب لا يتوفر على بنية تحتية لتنضيم مثل هاثه التضاهرة امريكا اقوى منا . لدينا ملاعب مرقعة .وساءل نقل عشواءية. خدمات جد هزيلة. مستوى اخلاقي ذنيء (شفارة-كرساج-طلابة في كل مكان). كيفاش غادي نضمو هاد لكاس بهاد لوجه
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11 - احنا عايشين مقهورين ومطحونين الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:33
باختصارشديد, المغرب يقدر ينظم كاس افريقيا ولكن كاس العالم غير حيدوه من بالكم وماتبقاوش تهدرو عليه قبل عام 2042 وعاوتاني كاين فرق شاسع بين المغرب وكندا ومكسيكو وامريكا من ناحية البنية التحتية والنظافة والفنادق
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12 - neir الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:36
أظن أن لا مجال للمقارنة بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا!
الكل ينسى مستوى حقوق الإنسان في بلادنا و مستوى الشفافية و نسبة الارتشاء
ناهيكم عن البنية التحتية و و و...
عدد سياح المغرب 2017 لا يتجاوز 8 مليون سائح لما فيهم 5 مليون مغاربة الخارج!!!
برشلونة لوحدها استقبلت أكثر من 30 مليون سائح لوحدها!!!
المغرب يفتقد للتخطيط و النهوض بالرقي على كافة المستويات!
شكر ا للنشر وكفى من الأحلام!
ملف الترشيح ليس على الورق
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13 - مغربي الجمعة 13 أبريل 2018 - 08:39
الخير.فيما اختاره الله تعالى . إنجاز المغرب بتنظيم المونديال فذلك أمر حسن أو أن لم يحض بتنظيمه فهو أمر جيد. المغرب أولوية أولوياته هو الالتفاف مع جلالة الملك حفظه الله لكسب المعركة حول الوحدة الترابية ضد الأعداء وهم الجزاءر والبولىزبال ودحرهم وإفشال خططهم وهزمهم في ميدان الحرب وفي المحافل الدولية .لهذا وجب على الشعب المغربي جميعا التضحية والوقوف في وجه العدو بكل حزم كرجل واحد لكي نلقنه درسا في الاستماتة من أجل صحراءنا المغربية بدون هوادة بالغالي والنفيس وبارواحنا.
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