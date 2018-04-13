كوفاتش يخلف هاينكس في تدريب بايرن ميونخ

هسبريس - د.ب.أ

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، تعيين نيكو كوفاتش مدربا للفريق اعتبارا من الموسم المقبل، بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وتأكد بذلك ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم حول أن بطل البوندسليغا للموسم السادس على التوالي، بصدد تعيين كوفاتش مدرب للفريق للفريق، خلفا للمدرب المخضرم يوب هاينكس.

ويرحل كوفاتش لاعب المنتخب الكرواتي السابق البالغ من العمر 46 عاما، بذلك عن تدريب آينتراخت فرانكفورت ليتولى مسؤولية بايرن ميونيخ، الذي ينافس حاليا على ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وقال حسن صالحميديتش مدير الكرة بنادي بايرن إن كوفاتش سيتولى المنصب رسميا اعتبارا من أول يوليوز 2018 ، طبقا لاتفاق جرى التوصل إليه أمس الخميس، مضيفا في تصريحات نشرها موقع النادي على الإنترنت "سعداء للغاية بالحصول على خدمات نيكو كوفاتش كمدير فني لبايرن."

وتابع "نيكو لعب لبايرن ويعرف الناس هنا كما أنه على دراية ببنية النادي وتفاصيل. نحن مقتنعون بأنه المدرب الأنسب لمستقبل بايرن."

وكان هاينكس (72 عاما)، الذي اعتزل التدريب عقب قيادة بايرن لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013 ، قد تولى تدريب بايرن في أكتوبر الماضي إثر إقالة كارلو أنشيلوتي، بهدف إنقاذ موسم الفريق.

ونجح هاينكس بالفعل في تحقيق صحوة هائلة ببايرن ، ليحسم الفريق لقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي ، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار الثلاثية حيث يتنافس في كأس ألمانيا كما تأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، حسب ما أسفرت عنه قرعة المربع الذهبي للبطولة اليوم الجمعة.

لكن المدرب المخضرم كرر التأكيد في عدة مناسبات على رحيله عن تدريب بايرن ميونخ ومواصلة اعتزاله العمل التدريبي مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية في وقت سابق اليوم أن كوفاتش أبلغ فريدي بوبيتش مدير الكرة في آينتراخت فرانكفورت ، بأنه بصدد تولي تدريب بايرن ، وترددت الأنباء نفسها أيضا من جانب صحيفتي "بيلد" و"شبورت بيلد".

ويتولى كوفاتش تدريب آينتراخت فرانكفورت منذ مارس 2016 وكان من المفترض أن يستمر عقده مع النادي لموسم آخر.

لكن عقد كوفاتش يتضمن بندا يسمح له بالرحيل قبل نهايته مقابل 2ر2 مليون يورو (7ر2 مليون دولار)، في حالة تلقيه عرضا من بايرن أو ناديين آخرين، حسب ما ذكرته "كيكر"، وهو ما أكده صالحميديتش.

وقال صالحميديتش إن كوفاتش ربما يستفيد من جهود آريين روبن وفرانك ريبيري في الموسم المقبل ، حيث عرض بايرن على اللاعبين المخضرمين التجديد لمدة عام آخر بعد انتهاء عقديهما مع نهاية الموسم الجاري.

وأضاف "تحدثنا بشأن عرض التجديد حتى 30 يونيو 2019. وسيبلغانا بموقفهما في الأيام القليلة المقبلة."

وخلال مسيرته كلاعب ، كان كوفاتش ، الذي تولى من قبل تدريب المنتخب الكرواتي ، قد لعب لبايرن ميونخ بين عامي 2001 و2003 .

ولعب كوفاتش أيضا لفرق هرتا برلين وباير ليفركوزن وهامبورج وعادإلى هرتا برلين بعد الفترة التي قضاها مع بايرن ، وقد أنهى مسيرته الاحترافية مع سالزبورغ النمساوي.