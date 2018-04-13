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كُتّاب وآراء
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أبطال أوروبا: ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونيخ
الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:24
أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة بين ريال مدريد حامل اللقب مع بايرن ميونخ، بينما يلتقي ليفربول مع روما.
كما أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، فريق أرسنال الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما تجمع المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة، بين مارسيليا الفرنسي وسالزبورج النمساوي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - امجوض الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:36
القرعة التي كان ينتظرها الجميع هي الريال ضد البيرن وهذا ما جرى والان ستعيش الريال جحيم مع البيرن هذا ان لم تتأهل بالتحكيم كالعاده و الجميل ايضا في القرعة هو ان نرى ليفربول الغائب مند 2005 عن النهائي والحصان الاسود روما عن النهائي
3 - محب للكرة الجميلة الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:39
أتمنى أن يدير مبارة ريال حكم ذوكفائة عالية لكي نشاهد مبارة في المستوى متمنياتي أيضا بمزيد من التسجيل لأهداف وتوفيق لمحمد صلاح
4 - Yassine elouahabi الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:41
مواجهة نارية بين العملاق ريال مدريد والبايرن وروما يصدم مع ليفربول حظ موفق لريال مدريد......
5 - فؤاد من برشلونة الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:42
تمنيت لو كانت ليفربول في مقابلتين من الممكن إقصاء الريال لأنني من محبي برشلونة و ليفربول. أما البايرن ليست في المستوى العالي الذي تعودنا عليه . أرى على أنها مقابلة سهلة بالنسبة للريال. البايرن في الدفاع ضعيف جدا.
تعليق غير لائق
-18
6 - مجيد الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:50
الله يجيب شي حكم حنين كيف ديما و في الفينال علاش لا و ديما عصبة الابطال في اليد و من هاد المنبر كنحيي السيد بيريز لتنه داير خدمتو و الله المستعان
7 - محب لفريق الجيش الملكي الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:54
و كالعادة ضربة جزاء في الدقيقة 90 ليأهل نادي الحكام للنهاية و كدلك يفوز بضربة جزاء سينفدها الاعب الدي لايستطيع مراوغة حتا شجرة الاعب الدي يعتمد على الأهداف المقشرة و يفرح كثيرا بالهدف و يفوز بالكرة الدهبية التي فقدت مصداقيتها أصلا بينما نايمار و ميسي و حتا ايسكو و ديبالا يقومون بالمعجزات بنيالدو يسجل ضرباا الجزاء و يفوز بدون حق بالكرة الدهبية !
تعليق غير لائق
-14
8 - khaald الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:56
يعني ممكن نشوف نهائي إسباني إنجليزي ولكن هناك روما
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