أبطال أوروبا: ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونيخ

هسبريس - متابعة

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة بين ريال مدريد حامل اللقب مع بايرن ميونخ، بينما يلتقي ليفربول مع روما.

كما أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، فريق أرسنال الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما تجمع المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة، بين مارسيليا الفرنسي وسالزبورج النمساوي.