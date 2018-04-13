المرابطي يحسم الدورة الـ33 لماراطون الرمال

هسبريس من الرباط

نجح المتسابق رشيد المرابطي، من جديد، في مواصلة بسط سيطرته على مراحل الدورة الـ33 من ماراطون الرمال، بعدما تمكن، زوال اليوم، من حسم المرحلة الخامسة والأخيرة، وهو الذي نجح في كسب المراحل الثانية والثالثة والرابعة لصالحه.

وبدخوله أولا في المرحلة الخامسة البالغة مسافتها 42.2 كيلومترا، والرابطة بين جبل المريّر ومنطقة مرداني، يكون المتسابق رشيد المرابطي قد حقق فوزه السادس في ماراطون الرمال الذي ينظم منذ 1986 بالمناطق الجنوبية للمغرب، ونجاحه في كسب الدورات الخمس الأخيرة لصالحه بوتيرة متتالية.

وفي فئة النساء، تمكنت المتسابقة الأمريكية ماغدالينا بوليت من كسب الدورة الـ33 من ماراطون الرمال لفائدتها، وهي أول مشاركة لها في هذه التظاهرة الرياضية، لتصبح بذلك رابع متسابقة أمريكية تحرز اللقب بعد ليزا سميت 1999، وميغان هيكز 2013، ونيكي كيمبال 2014.