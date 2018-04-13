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كُتّاب وآراء
روبرتو كارلوس ينضم إلى سفراء "المغرب 2026"
أعلن المشرفون على ملف ترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 أن اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس دا سيلفا روشا قد انضم إلى قائمة السفراء من أجل ترشيح المغرب لاحتضان التظاهرة الرياضية العالمية.
وقال روبرتو كارلوس، بمناسبة إعلانه ضمن سفراء ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم: "أنا مقتنع جدا بأن المغرب، أرض كرة القدم، سيحتفل بأفضل ما في هذه اللعبة، وسيقدم للعالم بطولة رفيعة ومليئة بالشغف والحماس".
وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن اللاعب البرازيلي، الذي قد توج رفقة منتخب بلاده بطلا للعالم سنة 2002 ولعب مع نادي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وفاز مرات بلقب دوري أبطال أوروبا وببطولة الليغا الإسبانية ثم كأس السوبر الإسباني وحظي النجم البرازيلي خلال مسيرته الكروية الناجحة بفرصة إبراز مواهبه في تسعة أندية كروية مختلفة في بلدان كالبرازيل وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والهند، يعدّ "من نجوم المستديرة الذين يجسدون قيم التألق والالتزام والتواضع واللعب النظيف، والتي تشكل تماما قيم مقاربة ورؤية الترشيح المغربي".
وأبرز المصدر ذاته أنه "بالإضافة إلى المساندة غير المشروطة التي يحظى بها ملف المغرب من جانب نجوم وأساطير كرة القدم المغربية كمصطفى حجي وعزيز بودربالة ومحمد التيمومي والمهدي بن عطية، فإن انضمام روبرتو كارلوس إلى قائمة سفراء الترشيح المغربي، التي تضم أبرز رموز ونجوم كرة القدم الإفريقية جوزيف أنطوان بيل وحجي ضيوف وخليلو فاديغا وعادل الشادلي وروبرت كيديابا إضافة إلى آخرين، سيعزز الملف المغربي".