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كُتّاب وآراء
سان جيرمان يستعد لتجريد موناكو من لقب الدوري
يستعد فريق باريس سان جيرمان لتحقيق لقب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه إذا تمكن من الفوز، غد الأحد، على الوصيف موناكو.
والفارق الحالي بين الفريقين هو 14 نقطة، ما يجعل حسم بطولة الدوري مسألة وقت، ولكن يسعي الباريسيون للتتويج بالبطولة والاحتفال بها مع الجماهير على حساب موناكو، حامل اللقب.
وقد فاز الفريق، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، بجميع مباريات الدوري على ملعبه، حيث سجل 61 هدفا واستقبل 10 فقط ،مما يظهر العمل الشاق الذي سيواجهه فريق موناكو، تحت قيادة البرتغالي لياندرو جارديم، لتأجيل احتفال الفريق الباريسي.
وقد تأكدت مشاركة باريس سان جيرمان رسميا في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وإذا تعادل الفريق مع موناكو سيتأجل بذلك الاحتفال باللقب للجولة التي تليها، حيث سنحت للفريق فرصة الحسم في مباراته السابقة أمام سانت إتيان ولكن لم ينجح في ذلك.
وبإمكان الفريق الباريسي، قبل 5 مباريات من انتهاء مسابقة الدوري، حصد ثاني ألقابه هذا الموسم بعد لقب بطولة كأس الدوري، بالإضافة إلى إمكانية تحقيقه للثلاثية، حيث يتواجد الفريق في الدور نصف النهائي من بطولة كأس فرنسا.