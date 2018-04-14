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الرئيسية | رياضة | فورمولا 1 .. فيراري ترفض الاستعراض المفرط

فورمولا 1 .. فيراري ترفض الاستعراض المفرط

فورمولا 1 .. فيراري ترفض الاستعراض المفرط
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 أبريل 2018 - 06:59

عارض رئيس شركة فيراري، سيرجيو ماركيوني، الافراط في تحويل الفورمولا وان الى استعراض شبيه بسباقات "ناسكار" الأميركية، مهددا بالانسحاب في حال قرر المالكون الجدد لمجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية السير بهذا الاتجاه.

ونقلت وسائل الاعلام الإيطالية عن ماركيوني، من أمستردام على هامش الاجتماع العام للمساهمين في مجموعة "فيات-كرايزلر" التي تتبع لها فيراري، قوله: "إذا أصبحت الفورمولا واحد استعراضا أكثر مما هي رياضة، إذا ذهبنا في اتجاه سباقات ناسكار... فريق فيراري سينسحب".

وتعتبر سباقات "ناسكار"، التي تشارك فيها سيارات سياحية معدلة بشكل كبير، من السباقات الشعبية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام سباقاتها على حلبات بيضاوية المسار.

وأشار ماركيوني الى أنه "إذا كانت هناك أي مقترحات تشوه الفورمولا واحد فأعتقد ان فيراري ستنسحب. نحن نعمل مع ليبرتي ميديا لإيجاد حلول مقبولة، بما يشمل الصعيد الاقتصادي".

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