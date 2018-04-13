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كُتّاب وآراء
انهزام وداد السمارة في بطولة إفريقيا لكرة اليد
انهزم فريق وداد السمارة، اليوم الجمعة، أمام فريق فونيكس الغابوني، بحصة 24 هدفا مقابل 25، برسم اليوم الأول من منافسات الدورة 34 لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، التي تحتضنها النادي الأهلي بالقاهرة إلى غاية 23 أبريل الجاري.
وتميزت المباراة بمنافسة قوية بين الفريقين، ضغط في شوطها الأول فريق وداد السمارة وضيع عدة فرص للتسجيل، وخرج متفوقا بنتيجة 14 - 9 ، لينتفض فريق فونيكس الغابوني في الشوط الثاني وتشتد حدة المنافسة بين الفريقين، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي عرفت فوز فونيكس بفارق نقطة واحدة فقط.
ويتواجد فريق وداد السمارة، الذي يشارك للمرة العاشرة على التوالي في هذه البطولة الإفريقية، في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أندية "جي إس كي" من الكونغو الديمقراطية و"فونيكس" الغابوني، وممثل إثيوبيا "كيمباطا دورام".
وسيخوض فريق وداد السمارة مباراته الثانية، بعد غد الأحد، بمواجهة فريق "كيمباطا دورام"، على أن يواجه في المباراة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، فريق "جي إس كي".
وقال الصربي زوران بانيتيتش، مدرب فريق وداد السمارة، في تصريح صحافي، إن "المباراة كانت صعبة، وبالرغم من الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون، خاصة أثناء الحملات الهجومية التي عرفت إهداف فرص للتسجيل، فقد بذلوا مجهودا كبيرا طيلة أطوار اللقاء"، مضيفا أنه سيحاول تدارك الأمر في المباراة الثانية التي ستجمعه مع الفريق الإثيوبي.
الكاتب العام لنادي وداد السمارة لكرة اليد، عمر الحيمر، قال في تصريح مماثل إنه "بالرغم من أن وداد السمارة فريق فتي، وإمكانياته محدودة، فهو يقارع أعتى الأندية على المستوى الافريقي"، مشيرا إلى أن "الفريق عازم على البصم على مشاركة متميزة في هذه البطولة". واعتبر أن مشاركة الفريق طيلة دورات البطولة هي من أجل اكتساب التجربة والتطلع لاحتلال مراتب متقدمة.