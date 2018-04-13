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كُتّاب وآراء
رسميا .. أوزال ينهي عهد حسبان في نادي الرجاء
تولى امحمد أوزال، رئيس لجنة "حكماء" نادي الرجاء البيضاوي، مهام رئاسة الهيئة المؤقتة، التي ستسهر على تسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم، بإجماع المنخرطين خلال الجمع العام غير العادي، الذي انعقد، مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق الدار البيضاء.
وتميز الجمع العام، الذي لم يستغرق سوى نصف ساعة، وحضره ممثلون عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتقديم الرئيس سعيد حسبان استقالة كتابية، تلاها رشيد العبيزي، نائبه داخل المكتب المسير المنتهية صلاحيته، قبل أن يجمع الحاضرون على تولي أوزال تسيير أشغال الجمع، كما فوضوا له صلاحية تدبير المرحلة المقبلة.
ومن المرتقب أن يقوم الرئيس الحالي للهيئة المؤقتة بتشكيل لجنة تعنى بتتبع شؤون فرع كرة القدم إلى غاية يونيو المقبل، موعد الجمع العام، الذي سيُنتخب خلاله رئيس ومكتب جديدان. كما سيسهر رئيس لجنة "الحكماء" على تحويل الجمعية الرياضية إلى شركة، وملاءمة الأنظمة مع القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.