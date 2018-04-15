لجنة برمجة المباريات تثير غضب سريع وادي زم

صالح الخزاعي من خريبكة

ما إن أعلنت لجنة البرمجة عن تأجيل المباراة التي كان من المرتقب أن تجمع فريق سريع وادي زم بالكوكب المراكشي، برسم الدورة الخامسة والعشرين من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، حتى أصدرت إدارة "RCOZ" بلاغا تحتج من خلاله على ما أسمته "الاستهداف المباشر للنادي من طرف لجنة البرمجة".

وجاء في البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن "تأجيل مباراة سريع وادي زم والكوكب المراكشي تمّت بشكل مفاجئ ودون أي سند قانوني، حيث تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء المقبل بالملعب الكبير لمراكش دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، خصوصا وأن النادي مقبل على إجراء مقابلة جد حاسمة يوم السبت القادم ضد اتحاد طنجة".

وعبّر نادي سريع وادي زم، ضمن البلاغ ذاته، عن "احتجاجه الشديد على الاستهداف المباشر للنادي من طرف لجنة البرمجة، خصوصا وأن العملية تكررت للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق أن تمت برمجة مقابلة للفريق بمدينة بركان يوم الخميس 29 مارس الماضي، وأخرى يوم الأحد الموالي، فاتح أبريل بمدينة خريبكة، دون مراعاة بعد المسافة".

وأوضح المصدر أن "إدارة النادي راسلت لجنة البرمجة بهدف تأخير مقابلة الأولمبيك، لكن دون جدوى"، مشيرا إلى أن "الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كان دائما يُطمئننا بأن المباراة ستُبرمج في الأيام العادية لإجراء المباريات، وأنه يستحيل تأجيلها إلى يوم الأربعاء، عبر مكالماته الهاتفية، خصوصا وأن دواعي التأجيل ليس لها أي سند قانوني".

وعن مبررات التأجيل أكّد البلاغ أن "الفقرة 3 من الفصل 20 المتعلق ببرمجة المقابلات لا تنص على ذلك إلا في حالة المشاركة الدولية للفرق الوطنية أو القوة القاهرة، أما سبب عدم جاهزية الملعب الذي توصلنا به في مراسلة جامعية فلا يدخل في هذا الإطار، والفريق المستقبل مطالب بالبحث عن ملعب لإجراء المقابلة في وقتها، وفي حالة تأجيلها وجب قانونيا موافقة الطرفين معا على البرمجة الجديدة"، مشيرا إلى أن "جل الفرق التي حرمت من مركباتها الرياضية قد برمجت مقابلاتها في الأسبوع نفسه".