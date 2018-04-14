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الرئيسية | رياضة | توقيف دراجي المنتخب المتخلين عن طواف المغرب

توقيف دراجي المنتخب المتخلين عن طواف المغرب

توقيف دراجي المنتخب المتخلين عن طواف المغرب
محمد سعد بويافري من آسفي*
السبت 14 أبريل 2018 - 14:10

أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد بلماحي، أن المكتب الفيدرالي للجامعة قرر توقيف الدراجين الذين انسحبوا، أمس الجمعة، من الدورة 31 لطواف المغرب.

وأوضح بلماحي، خلال مؤتمر صحفي، أن المكتب الفيدرالي اجتمع فورا لدى وصوله الى آسفي، بحضور رؤساء عصب الغرب والشمال والشرق، ووافق بالاجماع على توقيف بأثر فوري للدراجين الذين انسحبوا قبل المرحلة الثامنة من الطواف، التي ربطت بين أكادير والصويرة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن "الدراجين المعنيين بهذا القرار سيتم تقديمهم أمام لجنة تأديبية لتتخذ ما يتعين بحقهم"، مضيفا أن "الجامعة ستتخذ قرارات أخرى بعد نهاية الطواف".

واعتبر بلماحي أن "هذا الانسحاب يعد سلوكا مؤسفا وغير مسؤول ومتعارضا مع القوانين الجاري بها العمل "، مشيرا إلى أن "المكتب الفيديرالي كان مجبرا للرد بحسم على هذا الانسحاب الذي لم يكن في محله، بما أن الجامعة تجاوبت إيجابيا مع كل متطلبات الدارجين قبل إعطاء انطلاقة الطواف".

كما أكد رئيس الجامعة أن محسن الكورجي، الذي أجبر على الانسحاب إثر سقوطه خلال المرحلة الثانية من الطواف، ليس معنيا بقرار التوقيف.

* و.م.ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رشيد السبت 14 أبريل 2018 - 14:20
بهكذا قرار تكونوا قد كرستم ديكتاتوريتكم في اتخاذ القرارات. يجب احداث لجنة مستقلة لتحديد المسؤوليات و بعد ذلك يعاقب كل من دور في حصول هذا الانسحاب الذي نأسف لحدوته.
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9
2 - Abdelghani السبت 14 أبريل 2018 - 14:20
قمة الحكرة و اﻹستبداد و الظلم ... كان على المسؤول يخلصهم و يعطيهم رزقهم و اجرتهم ... عوض طردهم
ياودي للي غادي يصنع ابطال ينافسوا دول اخرى و يجيبوا الربح ياودي !!!
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9
3 - youssef L السبت 14 أبريل 2018 - 14:27
الشئ الوحيد الغير في محله هو إعطاء الكلمة والمسؤولية لأمثال بلماحي . و التوقيف يجب أن يطال مسؤولي الجامعة بإعتبارهم طرف في القضية
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8
4 - Oussama السبت 14 أبريل 2018 - 14:27
مفهمتش انا باش إتفاهمو معا الناس أو يتلقاو ليهم الحلول ، مشاو دارو ليهم توقيف ، علما سمعت ، الجامعة مخلصاتهمش أو متوفراتش ليهم الظروف ل وعداتهم الجامعة . إوا من حقهم إقاطعو السباق
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