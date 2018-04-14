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كُتّاب وآراء
توقيف دراجي المنتخب المتخلين عن طواف المغرب
أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد بلماحي، أن المكتب الفيدرالي للجامعة قرر توقيف الدراجين الذين انسحبوا، أمس الجمعة، من الدورة 31 لطواف المغرب.
وأوضح بلماحي، خلال مؤتمر صحفي، أن المكتب الفيدرالي اجتمع فورا لدى وصوله الى آسفي، بحضور رؤساء عصب الغرب والشمال والشرق، ووافق بالاجماع على توقيف بأثر فوري للدراجين الذين انسحبوا قبل المرحلة الثامنة من الطواف، التي ربطت بين أكادير والصويرة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن "الدراجين المعنيين بهذا القرار سيتم تقديمهم أمام لجنة تأديبية لتتخذ ما يتعين بحقهم"، مضيفا أن "الجامعة ستتخذ قرارات أخرى بعد نهاية الطواف".
واعتبر بلماحي أن "هذا الانسحاب يعد سلوكا مؤسفا وغير مسؤول ومتعارضا مع القوانين الجاري بها العمل "، مشيرا إلى أن "المكتب الفيديرالي كان مجبرا للرد بحسم على هذا الانسحاب الذي لم يكن في محله، بما أن الجامعة تجاوبت إيجابيا مع كل متطلبات الدارجين قبل إعطاء انطلاقة الطواف".
كما أكد رئيس الجامعة أن محسن الكورجي، الذي أجبر على الانسحاب إثر سقوطه خلال المرحلة الثانية من الطواف، ليس معنيا بقرار التوقيف.
* و.م.ع
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تعليقات الزوّار (4)
ياودي للي غادي يصنع ابطال ينافسوا دول اخرى و يجيبوا الربح ياودي !!!