زيدان: بايرن ميونخ في أفضل أحواله هذا الموسم

هسبريس - إفـي

أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان ،أن بايرن ميونخ الألماني، خصم فريقه في نصف نهائي دوري الأبطال ألأوروبي، "في حالة أفضل هذا العام"، مقرا بأن الفريق البافاري ستكون لديه رغبة في الانتقام بعد أن أقصاه النادي الملكي في نسختين متتاليتين.

وفي مؤتمر صحفي قال زيدان عن البايرن: "إنهم في حالة أفضل هذا العام، إنهم يثبتون ذلك يوما بعد يوم. هم أقوياء للغاية ولا تتلقى شباكهم الكثير من الأهداف، إنه ناد عظيم"، وأضاف: "البايرن موجود دائما في المباريات الكبرى. لا أحب التحدث عن الانتقام ولا أفكر في الماضي، فقط في الحاضر والمستقبل".

واعتبر المدرب الفرنسي أن نصف النهائي أمام الفريق البافاري سيكون متكافئا، موضحا: "لسنا أقرب من غيرنا للفوز. نحن في نصف النهائي وسنلعب أمام فريق جيد جدا. إذا كان هناك شيء في صالحنا، لعله أن مباراة الذهاب ستكون على ملعب الخصم ومباراة الإياب على أرضنا، لكن التنافسية ستكون متساوية".

وردا على سؤاله حول الكولومبي خاميس رودريجيز المعار من الريال للفريق البافاري، أكد زيدان أن خطر الخصم يكمن في كل لاعبيه، وقال: "حاله حال باقي لاعبي البايرن، خاميس لاعب جيد ويقدم موسما رائعا".

وأبرز المدرب الفرنسي الشخصية القتالية لبايرن ميونخ، وفسر: "أعتقد أنهم سيكون لديهم رغبة في الانتقام. إنه فريق في حالة أفضل هذا العام وينافس بشكل جيد جدا. كناد نعرف من هو وكفريق نعلم أنه ينافس بلا هوادة وسوف يصعب الأمور علينا كثيرا. ربما هذا العام أكثر من أي وقت مضى".