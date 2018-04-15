رحيل حسبان .. مشاهد من الجمع العام لنادي الرجاء

هسبورت - عمر الشرايبي*

كَانت الأجواء المحيطة توحي بأن المرحلة استثنائية في تاريخ النادي "الأخضر"؛ إذ أجمعت أسرة الرجاء البيضاوي وهي تهم بالدخول إلى قاعة الجمع العام غير العادي، أمس الجمعة في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

الاتفاق الضمني كان على أن اللحظة تستدعي لمّ الشمل وتوحيد الرؤى، فحضر الإجماع على قيادة امحمد أوزال، الرئيس السابق للرجاء، لهيئة مؤقتة تدبّر شؤون النادي إلى غاية نهاية الموسم، بعدما انتهت مرحلة سعيد حسبان بتلاوة رسالة استقالته.

حضور الصحافة

عشرات الإعلاميين الممثّلين لمنابر وطنية اصطفوا أمام مدخل الفندق الذي احتضن الجمع العام للرجاء، في الوقت الذي لم يؤشّر فيه المنظّمون على حضور الصحافة من عدمه، رغم أهمية اللحظة وضرورة توثيقها بالصوت والصورة.

مرت أزيد من ساعة وبدأت الأجواء تتوتّر، علما بأن بعض الصحافيين تمكّنوا من الانسلال إلى بهو الفندق، قبل أن يتدخّل حسن السنيني، الكاتب العام السابق للرجاء، من أجل إشعار الجميع بأن "القاعة لا تتّسع إلا للمنخرطين، انتظروا ريثما يأخذ الجميع مقاعدهم ثم سنسمح لكم بالصعود إلى القاعة".

مرّت نصف ساعة ولم يعط حارس الأمن الخاص إشارة الضوء الأخضر، بعدها تدخّل أحد المنخرطين بعفوية لدى إدارة الفندق، وتم السماح للجميع بولوج القاعة التي امتلأت جنباتها بعدسات "الكاميرات" التي ترصد كل صغيرة وكبيرة.

تزكية جامعية

كانت الساعة تشير إلى السادسة والنصف من مساء الجمعة، ارتفعت درجة الترقّب لدى منخرطي نادي الرجاء البيضاوي حول مصير جمعهم العام الذي قرّروا أن يكون استثنائيا، على الرّغم من عدم حضور الرئيس سعيد حسبان.

المتواجدون في الموعد سرعان ما اطمأنوا للسير العادي للأمور مع حضور حسن الفيلالي وعبد الرحمان البكاوي، ممثّلين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية.

نهاية حسبان

بينما كان الجميع يترقّب انطلاقة أشغال الجمع العام في قاعة بالطابق الأوّل للفندق، كانت حركة دؤوبة تدب في الطابق الرابع حيث حجز المنظّمون غرفة للتداول في ما بينهم بعيدا عن الأنظار.

اجتمع في الفضاء ذاته كل الرؤساء السابقين بمعية ممثلي الجامعة والعصبة، في الوقت الذي أحضر فيه رشيد لعبيزي، نائب الرئيس سعيد حسبان، استقالة كتابية للأخير سهّلت من مأمورية تدبير المحطة بسلاسة.

الله أكبر

على الرّغم من اتفاق المنخرطين على التحكّم في انفعالاتهم وعدم التدخّل في مجريات الجمع العام، إلا أن لحظة الإعلان عن استقالة سعيد حسبان شكّلت تعبيرا عن الفرح البالغ من طرف البعض.

صرخ أحد المنخرطين بعبارة "الله أكبر"، فيما رفع آخر يديه إلى السماء، ليتدخّل رشيد البوصيري و"الحكماء" من أجل تهدئة الوضع واستمرار الأشغال في ظروف طبيعية.

أهازيج رجاوية

ما إن انتهت أشغال الجمع العام، حتى عمّت الفرحة جميع الحاضرين، لتهتز القاعة على إيقاع أهازيج أنصار نادي الرجاء الرياضي، من التي اشتهرت بها جماهيره في المدرجات.

من وسط هذه الأجواء المتوقعة مستقبلا زاهرا لـ"النادي الأخضر"، عبّر بعض الحاضرين عن ارتياحهم لنهاية مرحلة عصيبة، مؤكّدين على ضرورة مواصلة العمل لإعادة النادي إلى السكة الصحيحة.

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