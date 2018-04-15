الهلال السعودي يعتزم التخلي عن خدمات بنشرقي

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

شرع سامي الجابر، الرئيس الجديد للهلال السعودي نجم الكرة السعودية سابقاً، سريعاً في مهامه؛ إذ صرح بأنه سيستغني عن خمسة لاعبين أجانب، بينهم المغربي أشرف بنشرقي، في أفق التعاقد مع أسماء جديدة كفيلة بجعل الفريق "الأزرق" قادراً على المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

وقال سامي الجابر، الذي عين رئيساً جديداً للهلال، في تصريحات تلفزية، إن "الهلال يحتاج الآن إلى 5 لاعبين أجانب من طراز عالمي، باستثناء عمر خربين وكارلوس إدواردو"، في إشارة إلى تخلي الفريق عن كل لاعبيه الأجانب باستثناء الثنائي المذكور.

وإلى جانب أشرف بنشرقي، الذي انتقل إلى الهلال قادماً من الوداد البيضاوي، في صفقة قياسية، فقرار تخلي الهلال عن أجانبه يهم كلاً من العماني علي الحبسي، والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والأرجنتيني إيزيكويل سيروتي، ثم جيلمين ريفاس من فنزويلا.

وانقسم موقف الجماهير الهلالية بخصوص التخلي عن أشرف بنشرقي بين مؤيد ومعارض؛ إذ غرد أحد الأنصار "بنشرقي خط أحمر"، وكتب آخر "حرام.. لاعب صغير في السن من المجحف بحقه عدم إعطائه فرصه للعب الموسم القادم"، فيما رصدت "هسبورت" تغريدات مؤيدة لرحيل نجم الوداد البيضاوي سابقاً، من قبيل "روح.. أقرب طيارة".

وكانت جماهير الهلال السعودي قد شنت حملة شرسة ضد اللاعب أشرف بنشرقي، في الأيام القليلة الماضية، عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال آسيا، متهمةً إياه بالتقصير والتخاذل في الملعب؛ الأمر الذي كلف الفريق إقصاءً مرّا من المنافسة القارية.

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