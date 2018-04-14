الكعبي يرجح كفة نهضة بركان على شباب الريف

هسبريس من الرباط

فاز فريق نهضة بركان بميدانه على شباب الريف الحسيمي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم منافسات الدورة ال25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان فريق شباب الريف الحسيمي سباقا للتسجيل في الدقيقة 18 بواسطة سفيان زكرياء، قبل أن يتمكن نهضة بركان من قلب تأخره إلى فوز عبر كل من يوسف السعيدي من ضربة جزاء (د53)، وأيوب الكعبي (د56).

وارتقى نهضة بركان بعد هذا الفوز للمركز الثامن، ورفع رصيده إلى 34 نقطة مع مبارتين ناقصتين، فيما ظل شباب الريف الحسيمي في المركز ال14 ماقبل الأخير بمجموع 22 نقطة مع مباراة ناقصة.