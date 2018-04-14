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الرئيسية | رياضة | أولمبيك آسفي ثالثا بعد الانتصار على الجيش الملكي

أولمبيك آسفي ثالثا بعد الانتصار على الجيش الملكي

أولمبيك آسفي ثالثا بعد الانتصار على الجيش الملكي
هسبريس من الرباط
السبت 14 أبريل 2018 - 22:32

أنهى أولمبيك آسفي مباراته ضد فريق الجيش الملكي بانتصار خارج الميدان بأربعة أهداف لثلاثة، مساء السبت، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة 25 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

أهداف "القرش المسفيوي" سجلها كل من حمزة غودالي، الذي وقّع "هاتريك" في الدقائق 2 و44 و74، وأمين السعيدي في الدقيقة 82. بينما سجل أهداف الجيش الملكي أبو بكر تونغارا في الدقيقتين 51 و80، ويوسف القديوي في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز ارتقى فريق أولمبيك آسفي إلى المركز الثالث بمجموع 39 نقطة، فيما تراجع فريق الجيش الملكي، عقب هذه الهزيمة، إلى المركز التاسع بعد أن تجمد رصيده عند 33 نقطة.

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