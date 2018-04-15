تألق المحترفين المغاربة يتواصل قبل المونديال

هسبورت - محمد فنكار*

تألق العديد من المحترفين في اليومين الماضيين مع فرقهم بمختلف الدوريات الأوربية، وذلك على بعد 60 يوما من انطلاقة مونديال روسيا، والذي سيفتتح يوم 14 من شهر يونيو القادم، ويعرف مشاركة المنتخب المغربي بعد غياب امتد لـ 20 سنة.

البداية من الدوري اليوناني، حيث ظهر عمر القادوري من جديد، بعدما ساهم في انتصار ناديه "باوك سالونيكا" أمام "بانيونيوس"، لحساب الجولة 27 من البطولة المحلية، ليعود من جديد إلى سكة التهديف بعد صيام طويل عن هز الشباك، وهو هدفه الثاني هذا الموسم، بعد أن سبق له التسجيل في إحدى مباريات كأس اليونان.

نبيل الزهر، لاعب "ليغانيس" الإسباني، واصل سلسلة عروضه الإيجابية في ''الليغا'' الإسبانية، بقيادته لفريقه في تحقيق الفوز أمام "سيلتا فيغو" عن الجولة 32، بتمريرة حاسمة أهداها للاعب ميخيل غيريرو، ويؤكد بذلك تطور مستواه رغم بلوغه من العمر 31 سنة، مرسلا إشارات قوية خلال المباريات الأخيرة للناخب الوطني هيرفي رونار قبل شهرين من المونديال.

لاعب آخر، يقدم مستوى جيد في الآونة الأخيرة في تركيا، وهو الدولي السابق عاطف شحشوح، بتسجيله هدفا مع ناديه "فنربخشة" في ثنائية النادي أمام "سيفاس سبور"، لحساب الدورة 29 من "السوبر ليغ" التركي، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في 22 مباراة في الدوري، غالبيتها كرسمي.

وفي أخبار الدوريات الخليجية، رشحت لجنة دوري المحترفين الإماراتي، مراد باتنة، لاعب الوحدة، للتتويج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري، حيث ينافس كلا من ماركوس بيرج وكايو فيرنانديز (العين)، فابيو دي ليما و كايو كانيدو (الوصل)، سبستيان تيغاليبو، مراد باتنا، بالازس جوجاك وريم شانج (الوحدة)، مارسيلو دا سيلفا (النصر)، ورومارينهو دا سيلفا (الجزيرة).

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