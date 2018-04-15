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الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يتفوق بهدفين لصفر على الراسينغ

المغرب التطواني يتفوق بهدفين لصفر على الراسينغ

المغرب التطواني يتفوق بهدفين لصفر على الراسينغ
هسبريس - و.م.ع
الأحد 15 أبريل 2018 - 19:10

تفوق فريق المغرب التطواني خارج ميدانه على فريق الراسينغ البيضاوي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة 25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق التطواني كل من نصير الميموني (د69) و فيفيان مابيدي (90+3)، ليرتقي نادي "الحمامة البيضاء"، عقب هذا الفوز، وهو السابع له في الموسم والرابع على التوالي، إلى المركز الثاني عشر بمجموع 26 نقطة، رفقة الكوكب المراكشي، الذي تأجلت مباراته مع ضيفه نادي سريع وادي زم إلى يوم الأربعاء المقبل.

أما فريق الراسينغ البيضاوي، الذي لم يذق طعم الفوز منذ الدورة 14 على حساب ضيفه اولمبيك خريبكة، فتأزمت وضعيته في أسفل الترتيب بمجموع 14 نقطة جمعها من 15 هزيمة وانتصارين و 8 تعادلات.

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