انتصار لوداد السمارة في بطولة إفريقيا لكرة اليد

هسبريس - و.م.ع

حقق فريق وداد السمارة، اليوم الأحد، فوزا عريضا على فريق كيمباطا دورام الإثيوبي بحصة 52-27 ، وذلك ضمن منافسات الدورة 34 لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، التي يحتضنها النادي الأهلي بالقاهرة من 13 إلى 23 أبريل الجاري.

ولم يجد فريق وداد السمارة، في هذه المباراة الثانية له، أي صعوبة في تحقيق الفوز حيث فرض سيطرته منذ بداية المباراة وأنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 21 – 7. وفي الشوط الثاني واصل الفريق المغربي تفوقه واستحواذه بشكل تام على مجريات اللعب، واستمر في التسجيل خلال الشوط الثاني ليعمق الفارق وينهي المباراة لصالحه.

وبهذا الفوز أبقى وداد السمارة على حظوظه للتنافس حيث سيواجه بعد غد الثلاثاء، فريق جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) في مباراة ستكون حاسمة للتأهل للدور الثاني.

وكان فريق وداد السمارة قد انهزم في مباراته الأولى أمام فونيكس الغابوني بحصة (24-25) ضمن هذه المنافسات. ويتواجد هذا الفريق، الذي يشارك للمرة العاشرة على التوالي في هذه البطولة الإفريقية، في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أندية جي إس كي (الكونغو الديمقراطية)، وفونيكس (الغابون)، وكيمباطا دورام (إثيوبيا).

وتتشكل المجموعة الثانية من أندية إي إس إس (تونس)، و فاب (الكاميرون)، وأنتير كلوب (الكونغو)، والنصر (ليبيا)، في حين تضم المجموعة الثالثة فرق هليوبوليس (مصر)، وريد سطار أوجا (الكوت ديفوار)، و(جي إس إل (الكونغو الديمقراطية)، وكينكوس سوب سيتي (إثيوبيا). أما المجموعة الرابعة فتضم نادي الأهلي (مصر)، وإيه اس مينواه (الكاميرون)، وساليناس (الغابون)، والاتحاد (ليبيا).