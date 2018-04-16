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كُتّاب وآراء
ديمبلي: سأستمر في صفوف برشلونة لوقت طويل
نفي عثمان ديمبلي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، وجود أي نية لمغادرة صفوف الفريق بعدما لم يشارك أساسيا مع "البلوغرانا" في موسمه الأول.
وبرز ديمبلي في برنامج "تيليفوت"، على التليفزيون الفرنسي، قائلا: "لقد وقعت عقدا مع برشلونة لمدة 5 أعوام ولن أغادر الفريق بعد مضي عام واحد، سأستمر في صفوف الفريق لوقت طويل".
وقال مهاجم الفريق الكتالوني إنه لا يمر بأفضل لحظات حياته المهنية، "أنا لست في قمة مستواي، لكنني سأعود تدريجيا .. التحسن سيتم عندما أعود للعب في الوسط، لأنني أشعر بالتعب بسرعة".
واعترف لاعب بروسيا دورتموند الأسبق، الذي وقع في سجلات برشلونة الصيف الماضي مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 35 مليون آخرين كـ"متغيرات"، أنه يعاني من مشاكل بدنية بعد المعاناة مع إصابتين طالتاه فور وصوله للبارصا، وعلى إثرهما غاب لمدة 4 أشهر .
ونفي ديمبلي أن تكون إصاباته بسبب عدم الإهتمام بنفسه؛ قائلا :"أمتلك في برشلونة أسلوب حياة أفضل مما كان في دورتموند، فهناك لم أكن أمتلك أسلوبا صحيا مماثلا ولكن لم أتعرض للإصابة".
وأرجع الدولي الفرنسي، الذي سيتمم عامه الـ21 في 15 ماي المقبل، السبب في عدم ظهوره بالشكل المنتظر إلى عدم نأقلمه مع الفريق بعد، على الرغم من استقباله بشكل رائع داخل جدران النادي، مضيفا: "يعطونني نصائح كثيرة ويساعدوني بالجملة، ولكن أجد صعوبة أمام التأقلم في برشلونة".