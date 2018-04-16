إبراهيموفتيش يلمح إلى تواجده في كأس العالم

هسبريس ـ مُتابعة

ألمح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا، إلى إمكانية ارتداء قميص المنتخب من جديد والمشاركة في مونديال روسيا؛ الصيف المقبل.

ونشر مهاجم "لوس أنجلوس غالاكسي" الأمريكي رسالة، عبر حسابه على شبكة "تويتر"، قال فيه: "احتمالات مشاركتي في كأس العالم مرتفعة للغاية".

وفي حالة توصله لاتفاق مع يان أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، من الممكن أن يعود الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بـ62 هدفا خلال 116 مباراة، للمشاركة في كاس العالم.

وتمكن المنتخب السويدي، في غياب زلاتان، من التأهل للمونديال بعدما فجر مفاجأة، في مرحلة الملحق، على حساب إيطاليا. وأكد أندرسون حينها أنه "يجب أن يرى أولا رغبة لدى إبراهيموفيتش في العودة، ومن ثم يتحدثا سويا حول هذا الأمر".

وتألق إبراهيموفيتش، البالغ 36 عاما، في أول ظهور له مع فريقه الأمريكي وسجل هدفين، قبل أن يواصل التألق ويسجل هدف انتصاره على حساب شيكاغو فاير، أول أمس السبت.