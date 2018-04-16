ترشيح كارسيلا لجائزة أفضل لاعب إفريقي ببلجيكا

هسبورت - محمد فنڭار*

رشح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز الدولي المغربي مهدي كارسيلا، لاعب "ستاندار دو لييج"، لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري، رغم التحاقه حديثا بالفريق.

وحسب تقارير إعلامية بلجيكية فإن كارسيلا اختير للمنافسة على هذه الجائزة لما قدمه منذ قدومه من "غرناطة" الإسباني، في فترة الانتقالات الماضية، إذ أكد على قوته ومستواه الجيد، من خلال قيادة ناديه نحو التأهل إلى مرحلة "البلاي أوف" للمنافسة على الدوري، كما أن خبرته في البطولة البلجيكية منحته جرأة كبيرة لتقديم أحسن ما لديه.

وينافس اللاعب المغربي، المعار من "أولمبياكوس" اليوناني، على هذه الجائزة، إلى جانب أربعة لاعبين أفارقة من بوركينافاصو والسينغال والكونغو الديمقراطية، وهو اللاعب العربي الوحيد في هذه القائمة. ويعد هذا إنجازا جديدا ينضاف إلى قائمة إنجازاته مع فريقه البلجيكي.

ولن يكون ترشيح كارسيلا للتتويج بهذه الجائزة اعتباطيا، بل نتاج مجهود جيد يقوم به في الدوري البلجيكي، وهي مؤشر على رغبته في التأكيد على أحقيته للذهاب إلى روسيا مع المنتخب المغربي في كأس العالم، بعد غياب طويل ساهم فيه، في وقت سابق، تراجع مستواه، قبل الاستفاقة في الجولات الماضية بعد التحاقه ببلجيكا.

وكان كارسيلا ضمن أبرز الغائبين عن تجمع مارس الأخير، الذي عرف برمجة مباراتين وديتين أمام أوزبكستان بالدار البيضاء، وصربيا بالملعب الأولمبي لتورينو، في إطار استعدادات المغرب للمشاركة في مونديال روسيا، وإن كان رونار أبقى لائحته مفتوحة في وجه الجميع حتى منتصف ماي، تاريخ تسليم لوائح المنتخبات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتألق كارسيلا، البالغ عمره 28 سنة، بشكل لافت مع فريقه في الدوري البلجيكي هذا الموسم، إذ سجل هدفين وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة.

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