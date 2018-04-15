سداسية في لقاء أولمبيك خريبكة والدفاع الجديدي

هسبريس - و.م.ع

تعادل فريق أولمبيك خريبكة بميدانه مع الدفاع الحسني الجديدي، بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب الفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة 25 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أهداف أولمبيك خريبكة كل من زهير المترجي (د4 و38)، وآدم النفاتي (د55)، فيما وقع أهداف الدفاع الحسني الجديدي طارق أستاتي (د32)، وسايمون مسوفا (د65 و90+3/ض.ج).

وحقق الدفاع الحسني الجديدي التعادل الثالث على التوالي، والثامن له هذا الموسم مقابل عشرة انتصارات وسبع هزائم، ليظل في المركز الرابع بمجموع 38 نقطة، كما ظل أولمبيك خريبكة في المركز العاشر برصيد 30 نقطة جمعها من ثمانية انتصارات، و6 تعادلات وا11 هزيمة.