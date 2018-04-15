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الرئيسية | رياضة | الفتح الرباطي يحصد ثلاث نقط في ميدان اتحاد طنجة

الفتح الرباطي يحصد ثلاث نقط في ميدان اتحاد طنجة

الفتح الرباطي يحصد ثلاث نقط في ميدان اتحاد طنجة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 15 أبريل 2018 - 23:20

انهزم اتحاد طنجة بميدانه أمام اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة 25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل ثنائية اتحاد الفتح ابراهيم البحراوي في الدقيقتين 81 و84، فيما قلص الفارق لاتحاد طنجة المهدي النغمي في الدقيقة 89.

ورغم هذه الهزيمة، حافظ اتحاد طنجة على مركزه في صدارة الترتيب بمجموع 47 نقطة، بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر حسنية أكادير، الذي يملك فرصة تقليص الفارق عندما يستقبل، غدا الاثنين، شباب أطلس خنيفرة.

اتحاد الفتح الرياضي ارتقى بهذا الانتصار إلى المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، إلى جانب أولمبيك آسفي الذي تفوق أمس السبت خارج ميدانه على الجيش الملكي بأربعة أهداف لثلاثة.

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