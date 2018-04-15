بوريطة: القمة العربية تدعم تنظيم المونديال بالمملكة

هسبريس من الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن القمة العربية المنعقدة اليوم الأحد، في دورتها 29 بالظهران شرق السعودية، أكدت بالإجماع دعمها ترشيح المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم 2026 .

وأوضح بوريطة، في تصريح صحافي عقب اختتام أشغال الموعد، أن "القمة أكدت، بالاجماع، دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كاس العالم 2026 ، وطالبت كل الدول بتقديم الدعم التام والمساندة الكاملة لهذا الترشيح".