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بوريطة: القمة العربية تدعم تنظيم المونديال بالمملكة
الأحد 15 أبريل 2018 - 22:35
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن القمة العربية المنعقدة اليوم الأحد، في دورتها 29 بالظهران شرق السعودية، أكدت بالإجماع دعمها ترشيح المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم 2026 .
وأوضح بوريطة، في تصريح صحافي عقب اختتام أشغال الموعد، أن "القمة أكدت، بالاجماع، دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كاس العالم 2026 ، وطالبت كل الدول بتقديم الدعم التام والمساندة الكاملة لهذا الترشيح".