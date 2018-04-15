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الرئيسية | رياضة | بوريطة: القمة العربية تدعم تنظيم المونديال بالمملكة

بوريطة: القمة العربية تدعم تنظيم المونديال بالمملكة

بوريطة: القمة العربية تدعم تنظيم المونديال بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 أبريل 2018 - 22:35

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن القمة العربية المنعقدة اليوم الأحد، في دورتها 29 بالظهران شرق السعودية، أكدت بالإجماع دعمها ترشيح المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم 2026 .

وأوضح بوريطة، في تصريح صحافي عقب اختتام أشغال الموعد، أن "القمة أكدت، بالاجماع، دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كاس العالم 2026 ، وطالبت كل الدول بتقديم الدعم التام والمساندة الكاملة لهذا الترشيح".

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