المنتخب المغربي ثالثا في البطولة الإفريقية للجيدو

هسبريس من الرباط

حل المنتخب المغربي للجيدو في المرتبة الثالثة من منافسات البطولة الإفريقية التي أسدل عليها الستار بتونس العاصمة، والتي شهدت تتويج "نسور قرطاج" باللقب القاري.

وقد أحرز المنتخب المغربي للجيدو، ذكورا وإناثا، على 10 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 3 برونزية، فيما احتل المنتخب الجزائري المرتبة الثانية بإحرازه على 4 ذهبيات و 3 فضيات و 9 برونزيات.

وتمكن المنتخب التونسي من إحراز لقب البطولة القارية بمجموع 15 ميدالية، مكونة من 5 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و6 برونزيات، متصدرا الدول الـ25 المشاركة في التظاهرة.