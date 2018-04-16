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الرئيسية | رياضة | سان جيرمان يتوج بسابع لقب في الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتوج بسابع لقب في الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتوج بسابع لقب في الدوري الفرنسي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 01:35

حسم فريق باريس سان جيرمان فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ"، للمرة السابعة في تاريخه، بعدما اكتسح ضيفه وحامل اللقب موناكو بنتيجة 7-1.

بهذا الفوز الكاسح، قبل 5 جولات على ختام المسابقة المحلية، رفع سان جيرمان رصيده إلى 87 نقطة، بفارق 17 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، ليحسم فريق العاصمة لقب الموسم الحالي، وهو السابع في تاريخه.

ولفريق "سان جيرمان" ستة ألقاب سابقة في الليغ آ، والتي حققها في مواسم1985-86 و1993-94 و2012-13 و2013-14 و2014-15 و2015-16.

جدير بالذكر أن نادي سانت إتيان هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الفرنسي الأول للمحترفين، الذي بدأ موسم 1932-33 ، برصيد 10 ألقاب، يليه أولمبيك مارسيليا (9 ألقاب)، ثم نانت وموناكو (8)، وليون (7).

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