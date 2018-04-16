صلاح يتصدر سباق الهدافين نحو الحذاء الذهبي

هسبريس - متابعة

يواصل المهاجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تصدره لقائمة هدافي الدوريات الأوروبية سعيا للحصول على جائزة الحذاء الذهبي، بواقع 30 هدفا ورصيد 60 نقطة، متفوقا بهدف على النجم الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، صاحب الـ29 هدفا و58 نقطة.

ويأتي صلاح على رأس المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، ويسعى للفوز بالجائزة للمرة الأولى، يليه ميسي الفائز بالجائزة العام الماضي للمرة الرابعة.

ويأتي في المرتبة الثالثة الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي) الذي لم يسجل في مباراة روما (0-0) وهو نفس رصيد البولندي روبرتو ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) المعاقب بالإيقاف لتراكم البطاقات، بواقع 27 هدفا ورصيد 54 نقطة لكل منهما.

كما لم يسجل هاري كين (توتنهام الإنجليزي) في الهزيمة أمام مانشستر سيتي (1-3) ليحل خامسا بواقع 25 هدفا ورصيد 50 نقطة وهو نفس رصيد الأوروجوائي ادينسون كافاني الذي سجل هدفا في مباراة فريقه باريس سان جيرمان التي فاز فيها أمام موناكو (7-1) ليحقق لقب الدوري.

وفي المركز السابع يأتي البرازيلي جوناس (بنفيكا) بواقع 33 هدفا ورصيد 49.5 نقطة الذي لم يشارك في المباراة الأخيرة للإصابة، يليه الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلانو) بواقع 24 هدفا ورصيد 48 نقطة الذي خرج خالي الوفاض بدون تسجيل أهداف في مباراة أتلانتا.

فيما جاء الأورورغوائي لويس سواريز تاسعا بواقع 23 هدفا ورصيد 46 نقطة وهو نفس رصيد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي لم يشارك في مباراة مالاجا وسبق له الفوز بالجائزة أيضا أربع مرات من قبل..