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الرئيسية | رياضة | صلاح يتصدر سباق الهدافين نحو الحذاء الذهبي

صلاح يتصدر سباق الهدافين نحو الحذاء الذهبي

صلاح يتصدر سباق الهدافين نحو الحذاء الذهبي
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:15

يواصل المهاجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تصدره لقائمة هدافي الدوريات الأوروبية سعيا للحصول على جائزة الحذاء الذهبي، بواقع 30 هدفا ورصيد 60 نقطة، متفوقا بهدف على النجم الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، صاحب الـ29 هدفا و58 نقطة.

ويأتي صلاح على رأس المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، ويسعى للفوز بالجائزة للمرة الأولى، يليه ميسي الفائز بالجائزة العام الماضي للمرة الرابعة.

ويأتي في المرتبة الثالثة الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي) الذي لم يسجل في مباراة روما (0-0) وهو نفس رصيد البولندي روبرتو ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) المعاقب بالإيقاف لتراكم البطاقات، بواقع 27 هدفا ورصيد 54 نقطة لكل منهما.

كما لم يسجل هاري كين (توتنهام الإنجليزي) في الهزيمة أمام مانشستر سيتي (1-3) ليحل خامسا بواقع 25 هدفا ورصيد 50 نقطة وهو نفس رصيد الأوروجوائي ادينسون كافاني الذي سجل هدفا في مباراة فريقه باريس سان جيرمان التي فاز فيها أمام موناكو (7-1) ليحقق لقب الدوري.

وفي المركز السابع يأتي البرازيلي جوناس (بنفيكا) بواقع 33 هدفا ورصيد 49.5 نقطة الذي لم يشارك في المباراة الأخيرة للإصابة، يليه الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلانو) بواقع 24 هدفا ورصيد 48 نقطة الذي خرج خالي الوفاض بدون تسجيل أهداف في مباراة أتلانتا.

فيما جاء الأورورغوائي لويس سواريز تاسعا بواقع 23 هدفا ورصيد 46 نقطة وهو نفس رصيد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي لم يشارك في مباراة مالاجا وسبق له الفوز بالجائزة أيضا أربع مرات من قبل..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - tangerois الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:09
C'est un buteur opportuniste comme un certain Papin dans les années 90 on peut pas le qualifier de grand footballeur pour ceux qui connaissent le foot et pour les amateurs et ma grand mère c'est un très bon footballeur mais c'est ma grand mère
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2 - Abdou الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:11
ان شاء الله هذه المرة هداف عربي
بالتوفيق ان شاء الله للاعب المتألق المهذب محمد صلاح الذي وان لم يفز بهذا اللقب لما قدمه احد الآن فهو فوز لنا
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3 - Yoz الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:25
هذا الرجل يستاهل....بمجهوده ومتابرته و تواضعه....مع المتمنيات بالاستمرار و مزيد من التألق
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5
4 - وسيم الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:26
محمد صلاح متال للاعب الخلوق ومتابر لقد اصبح نجم الملاعب وحديت القاصي والداني في كورة ارجاء العالم
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3
5 - مومو الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:26
مبروك لﻻعب المصري يستاهل ﻻعب خلوق من احسن ﻻعبين العرب و اﻻفارقة
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4
6 - مغربي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
محمد صلاح نجم بمعنى الكلمة ويستاهل الحذاء الذهبي وهو فخر لكل العرب والحمد لله الان هناك الكثير من النجوم برزت في جميع الميادين وتحية مرة اخرى للنجم محمد صلاح ( اتفرجوا يااللي وطيتو وبستو جزمة ميسي أهو النجم محمد صلاح برقبة ميسي وعيلتو )
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3
7 - الجغنديليفي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:38
بكل صراحة لم تنجب الكرة العربية والافريقة مثل محمد صراح بكل صراحة و من جميع النواحي سواء اخراقيا او كرويا فهو انسان متواضع وليس متعجرف كاغلبية المحترفين وما يعجبني فيه اكثر هو الافتخار بانه عربي مسلم بكل صراحة محمد صلاح شخص رائع اتمنى له التوفيق
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