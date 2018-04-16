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كُتّاب وآراء
ترويج النبيذ يدفع إنيستا إلى الرحيل عن برشلونة
قرر اللاعب الإسباني المخضرم أندريس إنيستا، نجم برشلونة، الإعلان عن قرار رحيله عن ناديه يوم السبت المقبل عقب مباراة الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنيستا سيرحل إلى الدوري الصيني وأن مشروب النبيذ يعد أحد أبرز الأسباب وراء انتقال اللاعب لأحد أندية هذه المسابقة.
وأوضحت "ماركا" أن العقد الذي سيبرمه إنيستا للانتقال للدوري الصيني سيرتبط بشكل أو بأخر بمسألة ترويج مشروب النبيذ الذي تنتجه إحدى شركات اللاعب الإسباني.
وأفادت بعض المصادر أن شركة انيستا لإنتاج النبيذ ستبيع مليوني زجاجة من هذا المشروب سنويا في السوق الصيني العملاق.
وأنشأ إنيستا شركته لبيع النبيذ في 2010 في مسقط رأسه بمدينة فوينتيالبيا الإسبانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
Il y a des milliers d'années qui nous séparent avec ces gens !
Bref
وما أدرانا بما يفعله الآخرون منهم! !!! نادي الفضائح بامتياز،
ماذا تنتظر من نادي يعلن دعمه للصهاينة نهارا جهارا! !!!!!