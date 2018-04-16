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الرئيسية | رياضة | ترويج النبيذ يدفع إنيستا إلى الرحيل عن برشلونة

ترويج النبيذ يدفع إنيستا إلى الرحيل عن برشلونة

ترويج النبيذ يدفع إنيستا إلى الرحيل عن برشلونة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 16 أبريل 2018 - 14:36

قرر اللاعب الإسباني المخضرم أندريس إنيستا، نجم برشلونة، الإعلان عن قرار رحيله عن ناديه يوم السبت المقبل عقب مباراة الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنيستا سيرحل إلى الدوري الصيني وأن مشروب النبيذ يعد أحد أبرز الأسباب وراء انتقال اللاعب لأحد أندية هذه المسابقة.

وأوضحت "ماركا" أن العقد الذي سيبرمه إنيستا للانتقال للدوري الصيني سيرتبط بشكل أو بأخر بمسألة ترويج مشروب النبيذ الذي تنتجه إحدى شركات اللاعب الإسباني.

وأفادت بعض المصادر أن شركة انيستا لإنتاج النبيذ ستبيع مليوني زجاجة من هذا المشروب سنويا في السوق الصيني العملاق.

وأنشأ إنيستا شركته لبيع النبيذ في 2010 في مسقط رأسه بمدينة فوينتيالبيا الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - adam paris الاثنين 16 أبريل 2018 - 14:49
Et pourtant j'ai entendu parler qu'il a signé à vie avec le Barça avec un salaire de rêve !
Il y a des milliers d'années qui nous séparent avec ces gens !
Bref
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1
2 - متتبع الاثنين 16 أبريل 2018 - 14:50
اللاعب الوديع المؤدب في برشلونة انييستا بائع مخدرات هههههه .
وما أدرانا بما يفعله الآخرون منهم! !!! نادي الفضائح بامتياز،
ماذا تنتظر من نادي يعلن دعمه للصهاينة نهارا جهارا! !!!!!
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1
3 - لوناس اسيفي الاثنين 16 أبريل 2018 - 14:53
نريد نبيد انيستا في المغرب كبرصاويين ههه
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-25
4 - إلى لوناس اسيفي الاثنين 16 أبريل 2018 - 15:02
المغاربة اسكرتهم البارصا والريال دون حاجة إلى نبيذ. ولفهم السبب راجع البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون
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