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الرئيسية | رياضة | المالكي: المغرب يملك جميع المقومات لتنظيم كأس العالم 2026

المالكي: المغرب يملك جميع المقومات لتنظيم كأس العالم 2026

المالكي: المغرب يملك جميع المقومات لتنظيم كأس العالم 2026
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:00

تزامنا مع بدْء فريق من الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا) زيارة إلى المغرب، اليوم الاثنين، لتقييم مدى جاهزيته لاستضافة كأس العالم 2026، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إنَّ المغرب يملك كافة المقومات التي تؤهّله لاحتضان منافسات كأس العام 2026.

واعتبر المالكي، في كلمة ألقاها في لقاء بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية، بمجلس النواب، أنَّ "لدى المغرب اليوم ملف أقوى وظروف ملائمة وإمكانيات لتحقيق مشروع تنظيم كأس العالم"، مشيرا إلى أنَّ كافة مكونات مجلس النواب تدعم الملف المغربي وتقف خلفه بقوة.

رئيس مجلس النواب أبدى تفاؤله بإمكانية رُسوّ شرف تنظيم كأس العالم على المغرب، "نظرا لكونه ينعم بالأمن والاستقرار، ويقع في منطقة جغرافية إستراتيجية، ولديه بنْيات تحتية وصحية جيدة"، مضيفا: "الباعث على الفرح هو أن ترشيح المغرب يتم باسم القارة الإفريقية كلها، كما أنه مدعوم من طرف العرب".

وكان المغرب ترشح لاحتضان كأس العالم سنوات 1994، و1998، و2006، و2010، لكنه لم يظفر بشرف التنظيم. غير أنَّ الملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026، حسب المالكي، "ملف منطقي ومتكامل وقابل للتنفيذ، ويستجيب لدفاتر التحملات التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

من جهة ثانية، قال رئيس مجلس النواب إنَّ المغرب منخرط بكل قوة في الاحتفال باليوم العالمي للرياضة من أجل خدمة التنمية، وبادرَ إلى اقتراح الاحتفال سنة 2013، وجرى اعتماده سنة 2016، مضيفا أنّ هذا "يدل على رغبة المغاربة في أن يكون لهم امتداد رياضي كوني، وأن يساهموا في السلم العالمي".

من جهته أشار سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، خلال اللقاء الذي حضرته عدد من الوجوه الرياضية المغربية المعروفة، إلى الأهمية التي تكتسيها الرياضة لتهييء التلميذ وتحفيزه على تفجير مهاراته، لافتا إلى أنَّ الوزارة خصّصت ساعتيْن لمادة الرياضة في الأسبوع بشكل إجباري.

وأضاف أمزازي أنَّ وزارته تدعم الأنشطة الرياضية المدرسية، وتضع من بين أهدافها الإستراتيجية تعميم ممارسة الرياضة، خاصة في صفوف تلاميذ المستوى الابتدائي، مشيرا في هذا الإطار إلى أنَّ عدد المراكز الرياضية التي جرى إحداثها لفائدة هذه الفئة بلغ 58 مركزا رياضيا، تستقطب 28 ألف تلميذة وتلميذ، وتسعى الوزارة إلى توسيع دائرتها.

وتوقف الطالبي العلمي، وزير الشبيبة والرياضة، في كلمة ألقتها نيابة عنه الكاتبة العامة للوزارة، عند المعيقات التي تعترض تفعيل الحق في ممارسة الرياضة، وهو حق ينص عليه الدستور المغربي في الفصل السادس والعشرين، مشيرا إلى أنَّ أبرز هذه العوائق تكمن في الوسائل، والبنية التحتية.

واستطرد وزير الشبيبة والرياضة بأنَّ تحسين جودة البنية التحتية يستدعي تعزيز الإطار القانوني للممارسة الرياضية، والقيام بمجهودات إضافية لتأهيل مختلف الفاعلين الرياضيين، من عُصب ونواد وشركات رياضية، وتوسيع نطاق الممارسين للرياضة، والارتقاء برياضة النخبة.

وثمّن فيليب بوانسو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب، "الرؤية العميقة" للمغرب في المجال الرياضي، كما حيّى المملكة على المبادرة التي تقدمت بها سنة 2016، لتخصيص يوم عالمي للرياضة من أجل السّلم والتنمية.

وقال فيليب بوانسون إنَّ الرياضية تشكّل وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السّلم العالمي، باعتبارها لغة عالمية مشتركة بين كافة الشعوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Ahmed الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:15
نعم يملك النية فقط لتنظيم الكأس.
و لا يملك نية القطع مع الرشوة و المحسوبية و النهب و الفساد و أكل أموال الناس بالباطل.
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42
2 - كمال الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:19
لو بقي في هذه الدنيا ذرة من حق فإن هذه الدورة من حق أفريقيا.
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-11
3 - أيوب المغربي الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:21
نعم يملك كل المقومات في مخيلتكم ..
منذ عشرات السنين وأنتم تخذرون عقول الشباب بهذا الحلم المستحيل، الذي إن أردتم تحقيقه فعليكم أن تتصالحوا قبل كل شئ مع الشعب الذي أفقرتموه، الشعب الذي قمعتموه، الشعب الذي لم تحققوا له شيئا منذ عشرات السنين...الشعب الذي ينام ويصحو على أخبار الزيادات في كل المواد، الشعب الذي لم تضمنوا له لا تعليم ولا صحة، الشعب الذي تتذكرونه فقط في الإنتخابات والدفاع عن وحدة الوطن وعند توزيع الثروات تتنكرون له..
الفوز بتنظيم كأس العالم يمر عبر الفوز بقلوب المغاربة : وفروا لهم متطلبات العيش الكريم، وفروا له الأمن والأمان والحياة الكريمة، حققوا له ولو جزءا بسيطا من مطالبه، أنصتوا له...
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33
4 - Me again الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:23
البنيات التحتية ليست megastructure اي البنيات الضخمة. البنيات التحتية هي وجود مراحيض عمومية كافية في اي مكان يلوح له الانسان في الشواطيء و الغابات و الصحاري و البوادي و الاسواق، و وجود ممرات خاصة بالراجلين و عربات ذو الاحتياجات الخاصة و عربات الأطفال و الدراجات، و أماكن و حاويات بجميع أنواعها كبيرة و صغيرة و ملونة خاصة بالنفايات و الازبال, و مصاعد في البنايات التي تفوق 3 طوابق و ولوجيات المرضى و المعوزين و ذوي الاحتياجات الخاصة، و وساءل النقل كافية و بدون تاخر و لا عراقيل. و البنية التحتية الحقيقية هي الاستغناء على الوثاق الإدارية التي تعرقل مسار المواطن من شهادة الحياة و شهادة السكنى و شهادة الحالة المدنية و جميع الوثائق التي على الادارة نفسها ان تقوم بها بدون حضور المواطن الذي سيكتفي برقمه التعريفي الوطني و على موظف الادارة ان ينقره في حاسوبه لكي يحصل على اي وثيقة حول المواطن الذي تكفيه البطاقة الوطنية التي يحصل عليها في زيارتين فقط لمركز الشرطة عند طلبها و اقتناءها في ظرف لا يتعدى نصف ساعة! و من تم سنقول ان البنيات التحتية كافية و موجودة!
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15
5 - واحد الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:30
هاد الترشيح ديال المغرب كايجيني أنا مؤلم، يعني محاولة خامسة لإنجاب طفل معوق، كاي راهن عليه الأب باش يسكت بيه مادام ما كا تسكتش من تعرنين والطلبات وتبعكيك، عارف بأنو غادي يكون مولود معوق غير سوي ومتخلف وغادي يكبر فبيئة فاسدة معفنة، ولكن الأب مصر يقنع الناس بأنو يستحق الأبوة، و بأن الابن غادي يكبر ويعيش مزيان ويولي موهانديـــــس، والأهم أنو غادي ينعس مولات الدار واحد الخمس سنين لقدام ويتهنا من صداعها.

هاد شي مؤلم ...
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15
6 - ضحكو عليك الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:34
طرق محفرة,طرطوار مستعمر,اوساخ في كل مكان,بنادم sauvage,مستشفيات مزدحمة,غلاء في كل شيء,قطارات بدون توقيت,مطارات كمحطات الكيران,طاكسيات شفارة,ادارة رشايوية.لكي تفهمو انهم يضحكون على الشعب,يريدون بناء ملعب للمونديال في ورزازات وفريق المدينة يلعب في القسم3
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7 - مغربي الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:34
عن أي بنْيات تحتية وصحية جيدة تتحدت ؟
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8 - never and never الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:36
ماعندناش البنية التحتية في المغرب اذن بلا ما تحلم بزاف يا المالكي
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6
9 - zegy الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:37
كدوب،المغرب لا يملك مقومات تنظيم المونديال لعدة أسباب:منها ضعف البنية التحتية فشوارعنا عبارة حفر وبرك مائية مقارنة بكندا وأمريكا التي سبقتنا بسنوات شمسية،فلا مجال للمقارنة.
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5
10 - Mohamed Daoudi الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:40
ولديه بنْيات تحتية وصحية جيدة.... ذكر في المقال ... 15 عام في الغربا وكل عام أتي فيه لالمغرب الشيئ الوحيد الدي يتغير هوا عدد السكان ، أما البنْيات تحتية وصحية فهيا على حالها منذ الإستقلال .
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2
11 - مول قهوة الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:42
عن اَي مقومات تتحدثون وانا زوجتي كانت تلد بمستشفى الليمون بالعاصمة وطلب مني ليلا الخروج والبحث عن حقنة الالم ومحرار لان المستشفى لا يتوفر عليه؟؟ وكان يوم السبت والصيدليات مقفلة وعلي البحث عن اللتي فيها الحراسة
أرجوكم الصحة والتعليم اولا
هذا رأي الخاص
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2
12 - محمد المانيا الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:46
كفاكم كذب. ماذا نملك ؟ طرق محفرة ؟ أمن يحمي المواطن ؟ مدن نظيفة ؟ مراحض عمومية ؟ حافلات نظيفة ؟ أنتم تنبح وراء تنظيم المونديال لتتقسمون الكعكة. الشعب فاق و عاق.
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5
13 - كريم الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:46
ههه تشجيع الرياضة في مدارس تفتقر إلى ملاعب و تجهيزات رياضية و حتى في المدارس الخاصة تلاميذ مساكين متكدسين في فيلات لا تصلح لان يطلق عليها اسم مدرسة فعن اي رياضة تتحدثون. لا يجدون مكانا للعب فما بالك بممارسة الرياضة بأنواعها.
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3
14 - المعقول ماشي منقول الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:47
كلام غير صحيح و لا أساس له من الصحة
المغرب غير قادر على تنظيم كأس العالم
المغرب يجب عليه تنظيم عيش كريم يرقى إلى مستوى المطلوب
و الله أني أحب وطني أن يكون قوي اقتصاديا واجتماعيا و ووووووو لكن مع كامل الأسف الشديد
المغرب لن يستفيد من فشله أربعة مرات و هده الخامسة
الفشل يقود إلى النجاح لكن أين الخلل؟؟؟؟؟.
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3
15 - J'espère الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:48
مالفت نظري في الصور رياضيي ونجوم القرن المغرب أيقونات الرياضة المغربية: نوال المتوكل، محمد التيمومي، هشام الكروج، نور الدين النيبت وغيرهم، على الفيفا أن تشرف هؤلاء الرياضيين بتشريف المغرب بتنظيم كأس العالم 2026.
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16 - محمد الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:49
الفيفا ولات كتاخد بعين الإعتبار واش الدولة لي بغات تنضم كأس العالم كتحترم حقوق الإنسان، المغرب مكلاسي مع اللخرين فهاد المجال، بلا منهضروا على البنية التحتية و على النقل العمومي، سيروا غي للعاصمة الإدارية لي هي الرباط و شوفوا الطوبيسات، والله العظيم الى عيب و عار دولة كتخسر الملايير فالمهرجانات سكان العاصمة الادارية ديالها كيعانيوا مع النقل.
كندا الحبيبة و مريكان و المكسيك مبروك عليكم تنظيم كأس العالم 2026
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17 - Rachid الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:57
المغرب له كل المقومات لتنضيم كأس العالم و ليس له كل المقومات ليضمن الخبز للشعب.
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2
18 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:00
كما قال احد المعلقين لايمكن تغطية الحفر بالاقاويل المونديال سينضم عند ترامب هناك فرق بين تخيل وتنضيم المونديال.
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19 - Samira الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:00
بلد يامل في تنظيم تظاهرة عالمية ولازالت المستوصفات تشكو غياب الادوية
الزوار الاجانب في حالة ما اظطروا للدهاب للمراكز الصحية سيصطدمون بغياب كل شئ خصوصا المراكز المحادية للطرق الرئيسية
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20 - hassan الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:05
المغرب يملك جميع المقومات لولا لصوص المال العام و خداع الدولة
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21 - علام الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:10
نعم يمتلك كل المقومات اما فيما يخص الشعب يشتكون من عدم وجود المقومات الله يجيب لي يفهمنا وميعتينا
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