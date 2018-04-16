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جنوب إفريقيا تدعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم
الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:15
أعلن رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم السيد داني جوردان، اليوم الإثنين، أن جنوب إفريقيا ستدعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026.
وأوضح جوردان في بلاغ، أن جنوب إفريقيا ستقدم "دعما غير مشروط" للمغرب من أجل تنظيم كأس العالم للمرة الثانية في إفريقيا، مبرزا أنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة للقارة تنظيم هذه التظاهرة العالمية للمرة الثانية.
وأكد المسؤول الجنوب إفريقي على أن ترشيح المغرب هو ترشيح لإفريقيا، معربا عن استعداده للقيام بكل ما في وسعه حتى تصطف القارة الإفريقية برمتها خلف الترشيح المغربي.