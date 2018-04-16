الحسنية تفشل في تقليص الفارق مع فارس البوغاز

هسبريس من الرباط

انتهت المباراة التي جمعت، مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، بين فريق حسنية أكادير ضد ضيفه شباب أطلس خنيفرة بالتعادل بصفر لمثله.

التعادل في هذه المباراة، التي جرت برسم منافسات الدورة الـ25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم، يعد الخامس لفريق الحسنية على التوالي، حيث لم يتمكن من استثمار الهزيمة التي مني بها المتصدر اتحاد طنجة (47 نقطة) بميدانه أمس السبت أمام اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط.

يذكر أن نقطة التعادل لا تخدم أيضا مصلحة شباب أطلس خنيفرة الذي ظلّ في المركز ما قبل الأخير برصيد 23 نقطة، مع مباراة ناقصة، على بُعد خمس دورات من نهاية البطولة.